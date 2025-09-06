بیت الخلا میں موبائل استعمال کرنے کا طبی نقصان کیا ہے؟

بیت الخلا میں موبائل استعمال کرنے کے کئی طبی اور صحت سے متعلق نقصانات سامنے آئے ہیں، جو زیادہ تر صفائی، جراثیم اور جسمانی عادات سے جڑے ہیں:
1. جراثیم اور انفیکشن کا خطرہ
بیت الخلا کا ماحول جراثیم سے بھرا ہوتا ہے۔ جب آپ موبائل ساتھ لے جاتے ہیں تو یہ جراثیم اس کی اسکرین اور باڈی پر لگ جاتے ہیں۔ بعد میں جب آپ موبائل کو منہ یا ہاتھ کے قریب لاتے ہیں تو یہ انفیکشن پھیلانے کا باعث بن سکتے ہیں۔
2. بواسیر اور مقعد کی دیگر بیماریاں
بیت الخلا میں موبائل پر ویڈیوز دیکھنے یا سوشل میڈیا استعمال کرنے سے لوگ ضرورت سے زیادہ دیر بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ عادت مقعد کی رگوں پر دباؤ ڈالتی ہے اور بواسیر کا خطرہ بڑھا دیتی ہے۔
3۔ جوڑوں کا نقصان
زیادہ دیر بیٹھنے سے کمر اور ٹانگوں میں درد پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ عادت لمبے عرصے میں ہڈیوں اور جوڑوں پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے۔
موبائل کو بیت الخلا میں لے جانے سے گریز کریں۔ اگر لے جانا ضروری ہو تو بیت الخلا کے بعد اچھی طرح ہاتھ اور موبائل صاف کریں، اور بیت الخلا میں بیٹھنے کا وقت کم رکھیں۔