بھارتی فلم انڈسٹری کے مقبول اداکار انتقال کرگئے

ان کی فلموں کی فہرست میں سوریا ونشی، مردانی، سمبا، سرکس اور ایک ولن ریٹرنز جیسی مقبول فلمیں شامل ہیں

ویب ڈیسک September 06, 2025
بالی ووڈ کی کئی کامیاب فلموں میں اپنی شاندار اداکاری سے پہچان بنانے والے اداکار آشیش ورنگ دنیا سے رخصت ہوگئے۔

بھارتی میڈیا کے مطابق آشیش کا انتقال جمعہ کو ہوا، ان کی عمر 55 برس تھی۔ موت کی وجہ تاحال واضح نہیں ہوسکی، تاہم بتایا جارہا ہے کہ وہ کچھ عرصے سے علیل تھے۔

آشیش ورنگ نے متعدد یادگار فلموں میں معاون کردار نبھائے۔ ان کی فلموں کی فہرست میں سوریا ونشی، مردانی، سمبا، سرکس اور ایک ولن ریٹرنز جیسی مقبول فلمیں شامل ہیں۔ خاص طور پر پولیس افسر کے کردار میں ان کی اداکاری کو فلم بینوں نے بے حد سراہا۔

فلموں کے علاوہ وہ مراٹھی ٹی وی ڈراموں اور اشتہارات میں بھی نظر آتے رہے، جہاں ان کی موجودگی نے بھی ناظرین کو متاثر کیا۔ اپنے فنی سفر میں انہوں نے بالی ووڈ کے بڑے ستاروں کے ساتھ کام کیا، جن میں امیتابھ بچن، عامر خان، رانی مکھرجی، اجے دیوگن، اکشے کمار، کترینہ کیف، رنویر سنگھ اور مشہور ہدایت کار روہت شیٹی شامل ہیں۔

ان کے اچانک انتقال کی خبر نے نہ صرف فلم انڈسٹری بلکہ مداحوں کو بھی گہرے صدمے میں ڈال دیا ہے۔ ساتھی فنکاروں نے ان کی فنی خدمات کو خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ آشیش ورنگ اپنے کرداروں کے ذریعے ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔
