سیلاب اور بارشوں سے اموات کی تعداد 900 تک پہنچ گئی، چوبیس گھنٹوں میں مزید بارشوں کا الرٹ جاری

جنوبی پنجاب کے علاقوں میں وقفے وقفے سے شدید بارشوں کی پیش گوئی، این ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کردیا

نعیم اصغر September 06, 2025
فوٹو: فائل

نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی (این ڈی ایم اے) کی رپورٹ کے مطابق رواں سال سیلاب اور بارشوں کے نتیجے میں اموات کی تعداد 907 تک پہنچ گئی ہے۔

تفصیلات کے مطابق این ڈی ایم اے کی جانب سے جاری رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سیلاب اور بارشوں کے نتیجے میں ایک ہزار 44 شہری زخمی ہوئے، سب سے زیادہ اموات پنجاب میں 223 ہوئی جبکہ 654 افراد زخمی ہوئے۔

اس کے علاوہ خیبرپختونخوا میں 502 شہری جاں بحق اور 218 زخمی جبکہ سندھ میں 58 جاں بحق، 78 زخمی اور بلوچستان میں 26 افراد جاں بحق اور پانچ زخمی ہوئے۔

رپورٹ کے مطابق گلگت بلتستان میں بارشوں، فلش فلڈ اور لینڈ سلائیڈنگ کے باعث 41 افراد جاں بحق جبکہ 52 زخمی ہوئے، آزاد کشمیر میں 38 اور اسلام آباد میں 9 افراد جاں بحق ہوئے۔

نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق بارشوں اور سیلاب سے 6 ہزار 180 مویشی ہلاک جبکہ 7 ہزار 848 مکانات کو نقصان پہنچا ہے۔

دوسری جانب این ڈی ایم اے نے جنوبی پنجاب کے متعدد علاقوں میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا الرٹ جاری کر دیا۔

این ڈی ایم اے کی جانب سے جاری الرٹ میں کہا گیا ہے کہ بہاولپور، بہاولنگر، احمدپور، لیاقت پور، ظاہر پیر، راجن پور، خان پور، مظفر گڑھ، ڈی جی خان، رحیم یار خان اور صادق آباد میں شدید بارش متوقع ہے۔

الرٹ کے مطابق مذکورہ علاقوں میں آئندہ 24 سے 48 گھنٹوں تک بارش اور طوفانی ہوائیں وقفے وقفے سے جاری رہنے کا امکان ہے جبکہ پہاڑی ندی نالے بپھرنے اور لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ بھی ہے۔

عوام سے احتیاط کی اپیل کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ نشیبی علاقوں کے مکین احتیاط کریں، غیر ضروری سفر سے اجتناب جبکہ درختوں سے دور رہیں۔
