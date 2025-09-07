7 ستمبر یوم فضائیہ، جب پاکستان کے شاہینوں نے دشمن کی فضائی قوت کو ناکام بنایا

اسلام آباد:
ملک بھر میں آج یوم فضائیہ کا دن جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے، جو 1965 کی جنگ میں پاک فضائیہ کی بے مثال جرات اور مہارت کی یادگار ہے۔
یوم پاک فضائیہ کے موقع پر پاکستان ایئر فورس کے دستے آج شہید راشد منہاس کی قبر پر حاضری دیں گے اور پھولوں کی چادر چڑھائیں گے جبکہ سلامی بھی پیش کی جائے گی۔
یہ دن دفاعِ وطن کے ان عظیم فضائی معرکوں کی یاد میں منایا جاتا ہے، جب پاک فضائیہ کے شاہینوں نے دشمن پر بھرپور غلبہ حاصل کیا اور اپنی بے مثال کارکردگی سے وطن کی فضائی حدود کو ناقابلِ تسخیر بنایا۔
1965 کی جنگ کے دوران پاک فضائیہ نے دشمن کے کئی فضائی اڈے تباہ کیے اور اپنی تعداد کے لحاظ سے کہیں بڑی بھارتی فضائیہ کو شدید نقصان پہنچایا۔
پاک فضائیہ نے 6 ستمبر یومِ دفاع پاکستان کے ساتھ 7 ستمبر کو اپنی جرات، مہارت اور بہادری کی تاریخ رقم کی۔ اس دن کا سب سے شاندار کارنامہ اسکواڈرن لیڈر ایم ایم عالم کا تھا، جنہوں نے اپنے جنگی طیارے سے صرف چند منٹوں کے اندر دشمن کے پانچ بھارتی طیارے مار گرائے۔
7 ستمبر 1965 کو سرگودھا کے محاذ پر اسکواڈرن لیڈر محمد محمود عالم (ایم ایم عالم) نے دشمن کے پانچ بھارتی ہنٹر طیارے مار گرائے۔ ان میں سے چار طیارے صرف 30 سیکنڈ کے اندر گرائے گئے، جو آج بھی دنیا کی فضائی جنگی تاریخ کا ایک منفرد ریکارڈ ہے۔
ایم ایم عالم کا یہ کارنامہ پاکستان ایئر فورس کو دنیا کی بہترین فضائیہ کے طور پر منوانے میں ایک سنگ میل ثابت ہوا۔
جنگ کے آغاز میں ہی پاک فضائیہ نے بھارتی ایئر بیس پٹھانکوٹ، ہلواڑہ اور جمنا نگر پر کامیاب حملے کیے جس سے بھارتی فضائیہ کو شدید نقصان ہوا۔
لاہور اور سیالکوٹ کے محاذ پر پاک فضائیہ نے زمینی افواج کو فضائی مدد فراہم کی اور بھارتی حملے کو پسپا کرنے میں فیصلہ کن کردار ادا کیا۔
پاک فضائیہ کے پائلٹس کی جرات اور مہارت نے دشمن کے جدید طیاروں کو تباہ کیا، حالانکہ بھارتی فضائیہ کی تعداد پاکستان کے مقابلے میں کہیں زیادہ تھی۔
7 ستمبر کا دن قوم کو یہ یاد دلاتا ہے کہ پاکستان کی فضائی حدود کے محافظ اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر ہر وقت ملک کے دفاع کے لیے تیار رہتے ہیں۔
یہ دن پاکستان کے فضائی دفاعی محاذ پر ہونے والی قربانیوں اور کامیابیوں کا غماز ہے، جو پاکستانی قوم کی قوتِ ارادی اور عزم کا مظہر ہے۔