سپر ٹیکس سے متعلق کیس: وکیل ایف بی آر کو عدالتی فیصلوں کی بریف سمری جمع کرانے کی ہدایت

سپریم کورٹ آف پاکستان کے آئینی بینچ میں سپر ٹیکس سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی، جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے سماعت کی۔
ایف بی آر کی وکیل عصمہ حامد نے دلائل کا آغاز کیا اور مؤقف اپنایا کہ کسی ٹیکس پیئر نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج نہیں کیا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں دونوں سیکشنز کا فیصلہ ہو چکا ہے۔
وکیل ایف بی آر نے کہا کہ 2022 میں 89 درخواست گزاروں نے اسلام آباد ہائیکورٹ میں درخواستیں دائر کی تھیں۔
جسٹس محمد علی مظہر نے استفسار کیا کہ تمام عدالتی فیصلوں میں ایک سی چیز کیا ہے؟، انہوں نے ہدایت دی کہ تمام عدالتی فیصلوں کی بریف سمری عدالت میں جمع کروا دیں۔
عصمہ حامد نے مؤقف اختیار کیا کہ لاہور ہائیکورٹ کے فیصلے میں اکثریت نے اسلام ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی، کیس کی سماعت کل صبح ساڑھے نو بجے تک ملتوی کر دی گئی۔