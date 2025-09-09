ایک ٹرافی 8 دعویدار، کس کا چلے گا وار

کپتانوں کی میڈیا کانفرنس اور ٹرافی کے ساتھ فوٹو سیشن صبح ساڑھے گیارہ بجے دبئی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں ہوگا

اسپورٹس ڈیسک September 09, 2025
facebook whatsup
لاہور:

ایک ٹرافی 8 دعویدار، کس کا چلے گا وار، ٹیمیں ایشیا کپ میں مقابلے کیلیے تیار ہیں، میلہ منگل سے متحدہ عرب امارات میں سجے گا، افتتاحی میچ میں افغانستان اور ہانگ کانگ کی ٹیمیں ابوظبی اسٹیڈیم پر مقابل ہوں گی۔

تفصیلات کے مطابق ایشیا کپ کا آغاز منگل کو ہو رہا ہے، کپتانوں کی میڈیا کانفرنس اور ٹرافی کے ساتھ فوٹو سیشن صبح ساڑھے گیارہ بجے دبئی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں ہوگا۔

اسی روز ابوظبی کے شیخ زید اسٹیڈیم میں افغانستان اور ہانگ کانگ کے درمیان پہلا میچ کھیلا جائے گا ،ٹورنامنٹ میں سب کی نظریں پاکستان اور بھارت کے مقابلے پر جمی ہوئی ہیں، دونوں ٹیمیں گزشتہ برس ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2024 کے بعد پہلی بار آمنے سامنے آئیں گی۔ 

بھارت اپنی مہم کا آغاز 10 ستمبر کو دبئی میں متحدہ عرب امارات کے خلاف کرے گا،گرین شرٹس کا ابتدائی مقابلہ عمان کے خلاف 12 ستمبر کو شیڈول ہے،ایشیا کپ کا سب سے بڑا معرکہ 14ستمبر کو پاکستان اور بھارت کے درمیان دبئی کرکٹ اسٹیڈیم میں ہوگا۔

ادھرپاکستان کرکٹ ٹیم کے غیر ملکی ہیڈ کوچ مائیک ہیسن ٹرائنگولر سیریز کی طرح ایشیا کپ میں بھی پلیئرزسے بہترین کارکردگی کے لیے پْرامید ہیں،انھوں نے کہا کہ کسی بھی ٹیم کو آسان نہیں سمجھا جا سکتا، ہماری پہلی ترجیح سپر فور میں کوالیفائی کرنا ہے، بعدازاں بہترین پرفارمنس سے مزید آگے بڑھنے کی کوشش ہوگی۔

انھوں نے کہ رواں سال ٹیم نے 14 میں سے 10 ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچز میں کامیابی حاصل کی ،اس میں ٹرئنگولر سیریز فائنل میں افغانستان کو شکست دینا بھی شامل ہے۔

کوچ نے محمد نواز کی حالیہ بہترین کارکردگی، فخرزمان کی صحتیابی کے بعد بہتر فارم اور ٹاپ آرڈر بیٹنگ میں تجربے کو بھی اہم قرار دیا۔

ہیسن نے کہا کہ دبئی اور ابوظبی کی کنڈیشنز شارجہ سے مختلف ہیں، ٹرائنگولر سیریز میں ہم نے 5 اسپنرز کھلائے ، کنڈیشنز اس کی اجازت بھی دیتی تھیں لیکن ہمارے پاس 5 بہت اچھے پیسرز بھی موجود ہیں ، ہم کنڈیشنز کے مطابق ٹیم کا انتخاب کریں گے۔ 

انھوں نے ٹرائنگولر سیریز میں 4 مختلف پچز پر اچھی کارکردگی پر بھی اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے فائنل میں بیٹنگ اور بولنگ میں بہترکھیل کو سراہا۔

یاد رہے کہ ایشیا کپ کے میچز دبئی اور ابوظبی کے اسٹیڈیمز میں ہوں گے ، ایونٹ2016 اور 2022 کی طرز پر ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ کے تحت کھیلا جائے گا۔ 

پاکستان گروپ اے میں بھارت، متحدہ عرب امارات اور عمان کے ساتھ موجودہے ، گروپ بی میں سری لنکا، بنگلہ دیش، افغانستان اور ہانگ کانگ شامل ہیں،دونوں گروپس سے 2،2 ٹیمیں سپر فور میں پہنچیں گی، فائنل 28 ستمبر کو رکھا گیا ہے۔

ٹورنامنٹ سے قبل پاکستان نے ٹرائنگولر ٹی ٹوئنٹی سیریز جیت کر اعتماد حاصل کرلیا، بھارت عالمی چیمپئن ہونے کے ناطے بطورمضبوط امیدوار میدان میں اترے گا۔

سوریا کمار یادو کی قیادت میں ٹیم میں جسپریت بمرا، ابھیشیک شرما، تلک ورما اور ٹیسٹ کپتان شبمن گل جیسے بہترین بیٹرز شامل ہیں۔

افغانستان کی ٹیم کو حالیہ فائنل میں پاکستان کے خلاف شکست ہوئی،البتہ کپتان راشد خان کا کہنا ہے کہ یہ تجربہ ہمارے لیے مفید ثابت ہوگا ، ہم اسپنرز کے ذریعے مقابلہ کرنے کی کوشش کریں گے،ایشیا کپ اگلے سال شیڈول ٹی 20 ورلڈ کپ کی تیاریوں کے لیے بھی اہم ہے ۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

شاہ رخ خان اپنی تعلیم مکمل کیوں نہ کرسکے؟ حیران کن وجہ سامنے آگئی

شاہ رخ خان اپنی تعلیم مکمل کیوں نہ کرسکے؟ حیران کن وجہ سامنے آگئی

 Sep 09, 2025 03:08 PM |
سری دیوی نے آخری فلم کے دوران شوہر بونی کپور کیساتھ ایک کمرے میں رہنے سے کیوں انکار کیا؟

سری دیوی نے آخری فلم کے دوران شوہر بونی کپور کیساتھ ایک کمرے میں رہنے سے کیوں انکار کیا؟

 Sep 09, 2025 02:51 PM |
پاکستان میرا گھر ہے مجھے گھر کی یاد آگئی، سنجے دت کی ویڈیو وائرل

پاکستان میرا گھر ہے مجھے گھر کی یاد آگئی، سنجے دت کی ویڈیو وائرل

 Sep 09, 2025 03:29 PM |

رائے

شیرکی مونچھ کا بال

شیرکی مونچھ کا بال

Sep 09, 2025 01:45 AM |
دکھاوے کے لیے اصل حکمران عوام

دکھاوے کے لیے اصل حکمران عوام

Sep 09, 2025 01:41 AM |
اسرائیل جتنے انسان مارے ، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے

اسرائیل جتنے انسان مارے ، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے

Sep 09, 2025 01:37 AM |

متعلقہ

Express News

کرس گیل نے آئی پی ایل کیوں چھوڑی؛ حقیقت بیان کرکے سب کو حیران کردیا

Express News

آئی سی سی نے اگست کیلئے پلیئر آف دی منتھ کی نامزدگیوں کا اعلان کردیا، پاکستانی کھلاڑی بھی شامل

Express News

پاکستان اور سری لنکا کے درمیان ون ڈے سیریز کے شیڈول کا اعلان

Express News

جنگ کا آٹھواں روز، 8 ستمبر 1965

Express News

پاکستان میں فٹ بال لیگ کا قیام ناگزیر ہے، قومی فٹبالر عبداللہ شاہ

Express News

وزیر اعظم نے منصور قادر کو الیکشن کمشنر پی سی بی تعینات کر دیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو