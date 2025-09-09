کراچی؛ سابق شوہر کے بھائی کی فائرنگ سے خاتون جاں بحق

کراچی:
سرجانی ٹاؤن خدا کی بستی فیز ون میں گھریلو جھگڑے کے دوران فائرنگ سے خاتون جاں بحق ہوگئی۔
پولیس کے مطابق واقعہ ٹی سی ایف اسکول کے قریب گھر میں پیش آیا جہاں 35 سالہ سندس زوجہ عمران عرف دانیال گولی لگنے سے جاں بحق ہو گئی۔ لاش کو چھیپا ایمبولینس کے ذریعے عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا۔
ترجمان کراچی پولیس کا کہنا ہے کہ واقعہ ذاتی دشمنی کا شاخسانہ معلوم ہوتا ہے، جس کی تحقیقات جاری ہیں۔ واقعے کے بعد مقتولہ کی بہن سحر نے ویڈیو بیان جاری کیا جس میں بتایا گیا کہ اس نے اپنے شوہر شارق سے خلع لیا ہوا تھا۔
سحر کے مطابق اس کا سابق شوہر اپنے بھائی علی، عارف اور بہن کے ساتھ والدہ کے گھر آیا اور زبردستی اس کی چھوٹی بیٹی کو ساتھ لے جانے کی کوشش کی۔ اس دوران شارق کے بھائی عارف نے فائرنگ کر دی جس کی زد میں آکر سندس جاں بحق ہوگئی۔
فائرنگ کے بعد ملزمان موقع سے فرار ہوگئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مقدمہ درج کر کے ملزمان کی تلاش کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔