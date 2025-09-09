دُلہن کو گود میں اٹھا کر شادی میں انٹری مارنا دُلہے کو مہنگا پڑ گیا

انٹری کے چکروں میں اتنے رسک والے اسٹنٹ نہ کیا کرے، صارفین کا دلہے کو مشورہ

ویب ڈیسک September 09, 2025
بھارتی سوشل میڈیا پر حال ہی میں ایک ویڈیو تیزی سے وائرل ہوئی ہے جس میں دلہا اپنی دلہن کو گود میں اٹھا کر شادی میں انٹری دینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ سیڑھیوں پر قدم رکھتا ہے، بیلنس کھو بیٹھتا ہے اور دونوں زمین پر گر جاتے ہیں۔

یہ حادثہ سوشل میڈیا پر ایک مضحکہ خیز ویڈیو کی صورت اختیار کرچکا ہے۔ خوش قسمتی سے دُلہا دلہن کو کوئی نقصان نہیں پہنچا مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ دلہا نے گرنے کے باوجود اپنی دلہن کو بانہوں میں مضبوطی سے تھامے رکھا اور فوراً سنبھالا جس پر محفل میں قہقہے اور تالیاں بجنے لگیں۔

ویڈیو پر سوشل میڈیا صارفین کے تبصرے بھی مزاحیہ اور دلچسپ انداز میں آئے ہیں۔ کچھ نے دلہے کو "حقیقی ہیرو" قرار دیا جس نے گرتے وقت بھی اپنی بیوی کو نہیں چھوڑا۔ کسی نے لکھا: “اصل محبت وہ ہے جو گرنے کے بعد بھی نہ چھوڑے۔

کئی صارفین نے دلہے کو مشورہ دیا کہ انٹری کے چکروں میں اتنے رسک والے اسٹنٹ نہ کیا کرے۔

ایسی ویڈیوز اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ شادیوں میں صرف رسومات ہی نہیں بلکہ غیر متوقع اور مزاحیہ واقعات بھی یادگار بن جاتے ہیں۔
