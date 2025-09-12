امریکی نیول اکیڈمی میں سابق ملازم کی فائرنگ کے بعد لاک ڈاؤن لگا دیا گیا

تاحال حکام کی جانب سے کسی گرفتاری یا جانی نقصان کی تصدیق نہیں کی گئی

ویب ڈیسک September 12, 2025
facebook whatsup
MARYLAND:

امریکا کی مشہور یو ایس نیول اکیڈمی میں اس وقت خوف و ہراس پھیل گیا جب ایک سابق مڈشپ مین اسلحہ لے کر اکیڈمی میں داخل ہو گیا جس کے باعث اکیڈمی میں اچانک سیکیورٹی لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا۔

نیوی کے فیس بک پیج پر جاری بیان کے مطابق لاک ڈاؤن انتہائی احتیاط کے تحت کیا گیا، جب کہ فوجی اہلکار اور مقامی پولیس ایک سنگین خطرے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔

امریکی نیوز چینل نے دعویٰ کیا ہے کہ اکیڈمی سے نکالے گئے ایک سابق مِڈشِپ مین نے مبینہ طور پر ہتھیار کے ساتھ دوبارہ کیمپس میں داخل ہو کر سنسنی پھیلا دی۔

غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق سابقہ مڈشپ مین نے بینکرافٹ ہال جو کہ کیڈٹس کا رہائشی کمپلیکس ہے میں داخل ہو کر کمروں کا دروازہ کھٹکھٹاتا رہا اور خود کو فوجی اہلکار ظاہر کیا، بینکرافٹ ہال سے فائرنگ کی آوازیں سننے کی بھی اطلاعات ہیں

نیول سپورٹ اتھارٹی انناپولس کے بیان میں کہا گیا ہے کہ نیول اکیڈمی کو لاحق ممکنہ خطرے کے پیش نظر بیس کو لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے۔

نیوی کی سیکیورٹی فورسز اور مقامی قانون نافذ کرنے والے ادارے مشترکہ طور پر صورتحال کو قابو میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔

تاحال حکام کی جانب سے کسی گرفتاری یا جانی نقصان کی تصدیق نہیں کی گئی، تاہم صورتحال کشیدہ ہے اور تحقیقات جاری ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

فہد مصطفیٰ نے دوسری شادی کرلی؟ افواہیں گردش کرنے لگیں

فہد مصطفیٰ نے دوسری شادی کرلی؟ افواہیں گردش کرنے لگیں

 Sep 12, 2025 02:54 PM |
انڈے پڑنے کی وائرل ویڈیو پر چاہت فتح علی خان کا ردعمل سامنے آگیا

انڈے پڑنے کی وائرل ویڈیو پر چاہت فتح علی خان کا ردعمل سامنے آگیا

 Sep 12, 2025 02:28 PM |
ٹک ٹاکر سامعہ حجاب کے اغوا کے کیس میں اہم پشرفت

ٹک ٹاکر سامعہ حجاب کے اغوا کے کیس میں اہم پشرفت

 Sep 12, 2025 12:30 PM |

رائے

عالمی امداد لیں، نہ لیں؟

عالمی امداد لیں، نہ لیں؟

Sep 12, 2025 02:52 AM |
تعلیم ، نوجوان اور انتہا پسندی

تعلیم ، نوجوان اور انتہا پسندی

Sep 12, 2025 02:10 AM |
ٹرمپ کا نوبیل انعام کھٹائی میں پڑ گیا؟

ٹرمپ کا نوبیل انعام کھٹائی میں پڑ گیا؟

Sep 12, 2025 01:59 AM |

متعلقہ

Express News

نیتن یاہو نے فلسطینیوں کے خلاف ایک اور انتہائی متنازعہ منصوبے پر دستخط کردیے

Express News

اسرائیلی حملے میں شہید ہونے والوں کی نمازِ جنازہ ادا؛ امیرِ قطر کی خصوصی شرکت

Express News

اسرائیل کا قطر میں حماس رہنماؤں پر حملہ؛ روس کا بڑا بیان سامنے آگیا

Express News

انڈونیشیا میں سیلاب 2 جزیرے بہا لے گیا؛ 19 ہلاکتیں؛ درجنوں لاپتا

Express News

گلوبل صمود فلوٹیلا غزہ روانہ، تیونس کے ساحل پر ہزاروں افراد کا تاریخی الوداع

Express News

بھارت میں سفاک ماں نے 15 دن کے بچے کو فریج میں ڈال دیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو