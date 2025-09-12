فرنٹیئر کور کے زیر اہتمام وانا میں تاریخی یوتھ کنونشن کا انعقاد

تقریب میں آئی جی ایف سی کا انگور اڈہ بارڈر ٹرمینل کو 30 ستمبر تک تجارت کیلئے دوبارہ کھولنے کا اعلان

ویب ڈیسک September 12, 2025
وانا:

ہیڈکوارٹر فرنٹیئر کور خیبرپختونخوا (ساؤتھ) کے زیرِ اہتمام جنوبی وزیرستان کے شہر وانا میں تاریخی یوتھ کنونشن کا انعقاد کیا گیا۔

یوتھ کنونشن میں انسپکٹر جنرل فرنٹیئر کور خیبرپختونخوا (ساؤتھ) نے بطور مہمانِ خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر نوجوانوں، اساتذہ، خواتین اور قبائلی عمائدین کی بڑی تعداد بھی شریک ہوئی۔

شرکاء نے تعلیم، مثبت سرگرمیوں اور علاقے کی سماجی ترقی کے فروغ کے عزم کا اظہار کیا۔ نوجوانوں نے اس بات پر زور دیا کہ وہ اپنی توانائیاں تعلیمی میدان، کھیلوں اور فلاحی کاموں میں صرف کریں گے تاکہ اپنے مستقبل کو بہتر بنا سکیں۔

اس کنونشن کے دوران مختلف شعبہ ہائے زندگی میں نمایاں کارکردگی دکھانے والی شخصیات کو اعزازات سے نوازا گیا۔

انسپکٹر جنرل ایف سی (ساؤتھ) نے  تقریب کے دوران اعلان کیا کہ انگور اڈہ بارڈر ٹرمینل کو 30 ستمبر 2025 تک تجارت کے لئے دوبارہ کھول دیا جائے گا۔

انہوں نے مزید کہا کہ ہونہار طلباء کو آرمی چیف ایجوکیشن پیکیج کے تحت ملک بھر کے آرمی پبلک اسکولز میں تعلیم کے مواقع فراہم کیے جائیں گے۔

اسی موقع پر نوجوانوں کے لئے ڈیجیٹل اسکلز کورسز اور طلباء و طالبات کے لئے گرینڈ اسپورٹس فیسٹیول کے انعقاد کا بھی اعلان کیا گیا۔

مقامی شرکاء نے  خواتین کی تعلیم، فلاحی منصوبوں اور انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے پاک فوج اور ایف سی ساوتھ کی کوششوں کو سراہا اور مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔

https://cdn.jwplayer.com/players/e7i5cFfP-jBGrqoj9.html
