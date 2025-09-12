گوادر: غیرقانونی ایران داخلے کی کوشش کرنے والے 29 ملزمان گرفتار

زیر حراست ملزمان میں ایرانی شہری بھی شامل ہیں، ایف آئی اے

آفتاب خان September 12, 2025
کراچی:

ایف آئی اے کمپوزٹ سرکل گوادر نے غیر قانونی طور پر سمندر کے راستے ایران جانے کی کوشش کرنے والے 29 ملزمان کو گرفتار کرلیا۔

ایف آئی اے ترجمان کے مطابق ملزمان کو جیوانی سے گرفتار کیا گیا جن میں 6 کا تعلق بنوں، 4 کا تعلق فیصل آباد سے، 5 کا تعلق مالاکنڈ، 4 کا تعلق ملتان اور خانیوال جبکہ 2 کا تعلق بونیر سے ہے۔

گرفتار ملزمان میں ایرانی شہری بھی شامل ہیں جبکہ دیگر ملزمان کا تعلق حافظ آباد، وزیرستان، وزیر آباد اور کراچی سے ہے۔

گرفتار ملزمان غیر قانونی طور پر سمندر کے راستے پاکستان سے ایران جا رہے تھے، ابتدائی تفتیش کے مطابق ملزمان نے ایران سے غیر قانونی طور پر دیگر ممالک جانا تھا، ملزمان کے خلاف مقدمات درج کرکے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے۔
