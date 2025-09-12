آئی بی سی سی اور آغا خان یونیورسٹی کے اشتراک سے تین روزہ تربیتی ورکشاپ

ملک بھر سے ماہرینِ تعلیم، سینئر ٹرینرز اور امتحان سازوں نے بھرپور شرکت کی

September 12, 2025
انٹر بورڈز کوآرڈینیشن کمیشن (IBCC) اور آغا خان یونیورسٹی امتحانی بورڈ (AKU-EB) کے اشتراک سے تین روزہ تربیتی ورکشاپ مکمل ہوگئی۔

یہ ورکشاپ اسلام آباد میں وفاقی بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے آڈیٹوریم میں منعقد ہوئی جس میں ملک بھر سے ماہرینِ تعلیم، سینئر ٹرینرز اور امتحان سازوں نے بھرپور شرکت کی۔

اختتامی تقریب کے مہمانِ خصوصی وائس چانسلر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر ناصر محمود تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تربیت آئندہ نسلوں میں تنقیدی سوچ، مؤثر تجزیہ اور علم کے بامقصد اطلاق کو فروغ دے گی جو عالمی مسابقت میں نمایاں کامیابی کے لیے نہایت ضروری ہے۔

ایگزیکٹو ڈائریکٹر آئی بی سی سی ڈاکٹر غلام علی ملاح نے ورکشاپ کو رٹہ سسٹم سے نکل کر تنقیدی اور مفہومی تعلیم کی طرف ایک بڑا قدم قرار دیا۔

چیئرمین ایف بی آئی ایس ای پروفیسر ڈاکٹر اکرام علی ملک نے اس تسلسل کو 2015 سے جاری ایک تعلیمی انقلاب کا حصہ قرار دیا۔

ورکشاپ کی قیادت سعدیہ ناز بروہی نے کی جبکہ آغا خان یونیورسٹی امتحانی بورڈ کے ماہرین منیرہ محمد، علی بیجانی اور کاشف حسین نے بطور ٹرینر جدید اسسمنٹ پریکٹسز پر قیمتی رہنمائی فراہم کی۔ شرکاء نے تربیتی سیشنز کو تعلیمی اصلاحات میں سنگ میل قرار دیا۔
