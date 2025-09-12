آئی بی سی سی اور آغا خان یونیورسٹی کے اشتراک سے تین روزہ تربیتی ورکشاپ

انٹر بورڈز کوآرڈینیشن کمیشن (IBCC) اور آغا خان یونیورسٹی امتحانی بورڈ (AKU-EB) کے اشتراک سے تین روزہ تربیتی ورکشاپ مکمل ہوگئی۔
یہ ورکشاپ اسلام آباد میں وفاقی بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے آڈیٹوریم میں منعقد ہوئی جس میں ملک بھر سے ماہرینِ تعلیم، سینئر ٹرینرز اور امتحان سازوں نے بھرپور شرکت کی۔
اختتامی تقریب کے مہمانِ خصوصی وائس چانسلر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر ناصر محمود تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تربیت آئندہ نسلوں میں تنقیدی سوچ، مؤثر تجزیہ اور علم کے بامقصد اطلاق کو فروغ دے گی جو عالمی مسابقت میں نمایاں کامیابی کے لیے نہایت ضروری ہے۔
ایگزیکٹو ڈائریکٹر آئی بی سی سی ڈاکٹر غلام علی ملاح نے ورکشاپ کو رٹہ سسٹم سے نکل کر تنقیدی اور مفہومی تعلیم کی طرف ایک بڑا قدم قرار دیا۔
چیئرمین ایف بی آئی ایس ای پروفیسر ڈاکٹر اکرام علی ملک نے اس تسلسل کو 2015 سے جاری ایک تعلیمی انقلاب کا حصہ قرار دیا۔
ورکشاپ کی قیادت سعدیہ ناز بروہی نے کی جبکہ آغا خان یونیورسٹی امتحانی بورڈ کے ماہرین منیرہ محمد، علی بیجانی اور کاشف حسین نے بطور ٹرینر جدید اسسمنٹ پریکٹسز پر قیمتی رہنمائی فراہم کی۔ شرکاء نے تربیتی سیشنز کو تعلیمی اصلاحات میں سنگ میل قرار دیا۔