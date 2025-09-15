سبزیوں میں موجود اجزا کینسر سے لڑنے میں مدد دے سکتے ہیں، تحقیق

سبزیوں میں پائے جانے والے کئی ایسے اجزا ہیں جن کی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ وہ کینسر کے خلاف لڑنے یا کینسر کا خطرہ کم کرنے میں مددگار ہو سکتے ہیں۔
ذیل میں کچھ اہم اجزا کے بارے میں بتایا جارہا ہے:
Glucosinolates اور Isothiocyanates
یہ مرکبات مخصوص سبزیوں میں پائے جاتے ہیں۔ تحقیق میں دیکھا گیا ہے کہ یہ ڈی این اے کے نقصان روکنے، کینسر پیدا کرنے والی کیمیکلز کی انخباثی سرگرمی کم کرنے، سوزش کو کم کرنے اور کینسر خلیات کی موت کی حوصلہ افزائی کرنے جیسی خصوصیات رکھتے ہیں۔
Flavonoids اور Polyphenols
یہ پودوں میں عام پائے جانے والے مرکبات ہیں جنہیں پھل اور سبزیوں میں بھی بڑی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ ان کا کام ہوتا ہے خلیات میں تناؤ کم کرنا، زہریلے مادوں کو کم کرنا، سوزشی ردعمل کو محدود کرنا، اور خلیات کی حفاظت کرنا ہے۔
Carotenoids
یہ رنگدار اجزا ہیں جو گاجر، شملہ مرچ، پتّے دار سبزیاں وغیرہ میں پائے جاتے ہیں۔ تحقیق بتاتی ہے کہ جن لوگوں کے خون میں اس مرکب کی سطح زیادہ ہوتی ہے، کینسر (خصوصاً بریسٹ کینسر) کا خطرہ کم ہو سکتا ہے۔
فولیٹ اور بی وٹامنز
سبزیوں میں پائی جانے والی فولیٹ بھی ایک اہم جز ہے جس کی کمی سے ڈی این اے کی مرمت میں خلل پڑ سکتا ہے، جو کینسر کے خطرے کو بڑھاتا ہے۔
فائبر
سبزیوں کا ایک اہم حصہ فائبر ہوتا ہے، جو ہاضمہ کی صحت بہتر بناتا ہے، آنتوں میں خلیات کے رابطے کو کم کرتا ہے اور ممکنہ طور پر آنتوں کے کینسر کے خطرے کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔
لہسن اور پیاز میں پائے جانے والے مرکبات
کچھ جدید شواہد بتاتے ہیں کہ لہسن کا استعمال معدے کے کینسر کے خطرے کو کم کر سکتا ہے۔