لگا تار ناکامیوں پر فتنتہ الخوارج کے اندرونی اختلافات بڑھ گئے

3ماہ میںکئی تشکیلیں بارڈر کراسنگ میں مار دی گئیں ،خارجی سرغنہ تذبذب کا شکار

خالد محمود September 15, 2025
اسلام آباد:

سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فتنتہ الخوارج کو حالیہ مہینوں میں لگاتار ناکامیوں اور بھاری جانی نقصان کے باعث شدید دباؤ کا سامنا ہے اور ان کے اندرونی اختلافات شدت اختیار کر چکے ہیں۔

مصدقہ اطلاعات کے مطابق پچھلے تین ماہ میں فتنتہ الخوارج کی کئی بڑی تشکیلیں بارڈر کراسنگ کے دوران ہی مار دی گئیں جس کے باعث خارجی سرغنہ سخت تذبذب اور اندرونی ناچاکی کا شکار ہیں۔ 

خارجی سرغنہ نور والی اپنے پیادہ دہشت گردوں کو موبائل فون اور دیگر کمیونیکیشن ذرائع کے استعمال سے گریز کرنے کی سخت ہدایات دے چکا ہے تاکہ ان کے نیٹ ورک کا سراغ لگانا مشکل ہو سکے۔

سکیورٹی ذرائع نے انکشاف کیا کہ خارجی سرغنہ نے اپنے دہشت گردوں کو مساجد، عوامی حجرات اور ان گھروں میں جو غیر قانونی افغان شہری استعمال کرتے ہیں، چھپنے اور دہشت گرد مواد بنانے کے لیے استعمال کرنے کے احکامات دیے ہیں۔

حال ہی میں گرفتار ہونے والے خارجی عبدل صمد کے ہوش رُبا انکشافات نے بھی اس امر کی تصدیق کی ہے کہ مساجد اور حجرات کو آئی ای ڈی بنانے اور دہشت گردوں کے چھپنے کے مراکز کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔

سوشل میڈیا پر جھوٹی، اے آئی جنریٹڈ اور پرانی ویڈیوز و تصاویر کے ذریعے عوام کو گمراہ کرنے کا پرانا حربہ بھی خارجی سرغنہ کی نئی ہدایات میں شامل ہے۔

فورسز نے واضح کیا ہے کہ وہ خارجیوں اور ان کے سہولت کاروں کے مکمل صفایا کے لیے پوری طرح تیار اور پرعزم ہیں۔
