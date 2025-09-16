عمران خان سے ملاقات کے لیے آنے والے وزیر اعلیٰ خیبرپختونخوا علی امین گنڈا پور کو اڈیالہ جیل کے باہر ناکے پر روک دیا گیا۔
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان گنڈاپور عمران خان سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل روانہ ہوئے، صوبائی کابینہ اراکین بھی وزیر اعلیٰ کے ہمراہ تھے۔
راولپنڈی پولیس نے داہگل کے مقام پر علی امین کے سیکیورٹی اسٹاف کو روک لیا اور کہا کہ اڈیالہ جیل جانے کی اجازت نہیں ہے۔
علی امین اور عمران خان کی بہن علیمہ خان کی آمد سے قبل پی ٹی آئی کے کارکنان داہگل ناکہ پہنچ گئے، کارکنان نے بانی کے حق میں نعرے بازی کی، پولیس نے کارکنان کو داہگل ناکے پر روک دیا۔
مظاہرین کارکنان نے بینرز اور پلے کارڈ اٹھا رکھے ہیں، بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کی گاڑی پی ٹی آئی کارکنوں کے حصار میں داہگل ناکے پہنچی، علیمہ خان اور ڈاکٹر عظمی گاڑی سے نیچے اتریں اور ناکے پر تعینات پولیس اہلکاروں سے مزاکرات شروع کردیے۔
بعد ازاں وزیراعلی کے پی کا قافلہ داہگل ناکے پر پہنچا، ان کا سیکیورٹی اسٹاف پیدل ناکے پر پہنچا اور علی امین گاڑی سے باہر نکل آئے، کارکنوں نے وزیراعلی کو گھیر لیا اور نعرے بازی کی۔
اس دوران داہگل ناکے پر سیکیورٹی ہائی الرٹ کردی گئی اور اڈیالہ روڈ پر ٹریفک مکمل روک دی گئی جس سے ٹریفک جام ہوگیا اور شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔
ذرائع نے کہا کہ ملاقات میں علی امین گنڈا پور، بانی پی ٹی آئی عمران خان کو صوبائی و سیاسی معاملات پر بریف کرینگے، اس کے علاوہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں پر بھی عمران خان کو بریف کرینگے، وہ پارٹی امور پر بھی بات کرینگے۔
علی امین گنڈا پور گزشتہ روز بھی اڈیالہ جیل آئے تھے، ان کی گزشتہ روز بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ ہوسکی تھی۔