عمران خان سے ملاقات کے لیے آنے والے علی امین گنڈاپور کو اڈیالہ جیل کے باہر ناکے پر روک دیا گیا

علی امین گنڈا پور صوبائی و سیاسی معاملات پر بانی پی ٹی آئی کو بریف کریں گے، ذرائع

ویب ڈیسک September 16, 2025
عمران خان سے ملاقات کے لیے آنے والے وزیر اعلیٰ خیبرپختونخوا علی امین گنڈا پور کو اڈیالہ جیل کے باہر ناکے پر روک دیا گیا۔

وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان گنڈاپور عمران خان سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل روانہ ہوئے، صوبائی کابینہ اراکین بھی وزیر اعلیٰ کے ہمراہ تھے۔

راولپنڈی پولیس نے داہگل کے مقام پر علی امین کے سیکیورٹی اسٹاف کو روک لیا اور کہا کہ اڈیالہ جیل جانے کی اجازت نہیں ہے۔

علی امین اور عمران خان کی بہن علیمہ خان کی آمد سے قبل پی ٹی آئی کے کارکنان داہگل ناکہ پہنچ گئے، کارکنان نے بانی کے حق میں نعرے بازی کی، پولیس نے کارکنان کو داہگل ناکے پر روک دیا۔

مظاہرین کارکنان نے بینرز اور پلے کارڈ اٹھا رکھے ہیں، بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کی گاڑی پی ٹی آئی کارکنوں کے حصار میں داہگل ناکے پہنچی، علیمہ خان اور ڈاکٹر عظمی گاڑی سے نیچے اتریں اور ناکے پر تعینات پولیس اہلکاروں سے مزاکرات شروع کردیے۔

بعد ازاں وزیراعلی کے پی کا قافلہ داہگل ناکے پر پہنچا، ان  کا سیکیورٹی اسٹاف پیدل ناکے پر پہنچا اور علی امین گاڑی سے  باہر نکل آئے، کارکنوں نے وزیراعلی کو گھیر لیا اور نعرے بازی کی۔

اس دوران داہگل ناکے پر سیکیورٹی ہائی الرٹ کردی گئی اور اڈیالہ روڈ پر ٹریفک مکمل روک دی گئی جس سے  ٹریفک جام ہوگیا اور  شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔

ذرائع نے کہا کہ ملاقات میں علی امین گنڈا پور، بانی پی ٹی آئی عمران خان  کو صوبائی و سیاسی معاملات پر بریف کرینگے، اس کے علاوہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں پر بھی عمران خان کو بریف کرینگے، وہ پارٹی امور پر بھی بات کرینگے۔

علی امین گنڈا پور گزشتہ روز بھی اڈیالہ جیل آئے تھے، ان کی  گزشتہ روز بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ ہوسکی تھی۔
