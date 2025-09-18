190 ملین پاؤنڈز کیس؛ عمران خان اور بشریٰ بی بی کی سزا معطلی کی درخواستیں سماعت کیلیے مقرر

190 ملین پاؤنڈز کیس کی جلد سماعت کے سلسلے میں علیمہ خان کی چیف جسٹس کے چیمبر میں آمد

ویب ڈیسک September 18, 2025
فائل: فوٹو
اسلام آباد:

190 ملین پاؤنڈز کیس میں عمران خان اور بشریٰ بی بی کی  سزا معطلی کی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کرلی گئیں۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق اسلام آباد ہائیکورٹ  میں  190 ملین پاؤنڈز کیس کے حوالے سے بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے، جس کے مطابق سابق وزیراعظم و بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی سزا معطلی کی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر ہو گئیں۔

عدالت نے سزا معطلی کی درخواستوں کو 25 ستمبر کو سماعت کے لیے مقرر  کیا ہے، جس پر سماعت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان سماعت کریں گے۔

یاد رہے کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کی سزا معطلی کی درخواستوں پر آخری سماعت  26  جون کو ہوئی تھی  اور احتساب عدالت نے 17 جنوری کو بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کو سزائیں سنائیں تھیں۔

یاد رہے کہ 2 رکنی بینچ نے اس کیس کو جلد مقرر کرنے کی ہدایت کی تھی، تاہم بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی سزا معطلی کی درخواست تاحال مقرر نہیں ہوئی تھی، جس پر آج عمران خان کی بہن علیمہ خان چیف جسٹس کے چیمبر میں کیس کی جلد سماعت کے لیے پہنچیں۔ اس موقع پر نیاز اللہ نیازی، نعیم حیدر پنجوتھا اور خالد یوسف چوہدری بھی ہائی کورٹ میں موجود تھے جب کہ اسی دوران انتظار حسین پنجوتھا اور علی بخاری ایڈووکیٹ بھی عدالت پہنچے۔
