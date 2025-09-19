فیصل آباد میں صاف پانی کیلیے پاکستان اور ڈرنمارک کے مابین واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانے کا معاہدہ

فیصل آباد میں ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانے کے حوالے سے حکومت پاکستان اور ڈنمارک کے درمیان معاہدے پر دستخط ہوگئے ہیں۔
حکومتِ پاکستان اور ڈنمارک کی حکومت کے درمیان "ڈینیڈا سسٹین ایبل انفراسٹرکچر فنانس (ڈی ایس آئی ایف)" کے تحت رعایتی قرض کے پروگرام پر دستخط ہوگئے ہیں جس میں ڈنمارک حکومت فیصل آباد کے مشرقی علاقے میں ویسٹ واٹر ٹریٹنمٹ پلانٹ لگائے گی۔
اس پلانٹ کے ذریعے روزانہ 33 ملین گیلن پانی کو صاف کیا جائے گا۔ اس معاہدے پر سیکرٹری وزارتِ اقتصادی امور محمد حمیر کریم، ڈی ایس آئی ایف کی مینجنگ ڈائریکٹر ٹینا کلرپ ہاؤسن اور ڈینسکے بینک کے منیجنگ ڈائریکٹر جیسپرپیٹرسن نے دستخط کئے۔
یہ منصوبہ خاص طور پر اہم ہے کیونکہ یہ پاکستان کے ترقیاتی شعبے میں ڈینیڈا کا طویل عرصے بعد پہلا قدم ہے۔ مزید برآں، یہ پاکستان-ڈنمارک فریم ورک معاہدے کے تحت دستخط کیا جانے والا پہلا قرض ہے جو 2022 میں طے پایا تھا۔
یہ معاہدہ شراکت داروں کے تعاون کو مضبوط بناتے ہوئے شہری مسائل سے نمٹنے کے لئے حکومت پاکستان کے عزم کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ منصوبہ نہ صرف فیصل آباد میں گندے پانی کی صفائی کے لئے مددگار ثابت ہوگا بلکہ ماحولیاتی تحفظ، صحتِ عامہ اور شہری انفراسٹرکچر کو بھی سپورٹ کرے گا۔