پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان بڑا معاہدہ ہوا، خطرات بھی بڑھ گئے، اسد عمر

دنیا پاکستان کی عسکری طاقت کو مانتی ہے، سوال یہ ہے کہ موجودہ قیادت کی ملک کے لیے کیا کارکردگی ہے؟ رہنما پی ٹی آئی

ویب ڈیسک September 19, 2025
facebook whatsup
لاہور:

پی ٹی آئی رہنما اور سابق وزیر خزانہ اسد عمر نے کہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان بڑا معاہدہ ہوا ہے، تاہم اس طےسے خطرات بھی بڑھ گئے ہیں۔

انسداد دہشت گردی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والا معاہدہ وقت کی ضرورت اور خطے کے لیے اہم پیشرفت ہے۔ یہ واقعی بڑی کامیابی ہے لیکن اس سے پاکستان پر خطرات بھی بڑھ گئے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے نہ صرف غزہ بلکہ قطر پر بھی حملے کیے ہیں جب کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو اسرائیلی وزیراعظم کی جانب سے سالگرہ کی مبارک باد اس بات کی علامت ہے کہ بھارت اور اسرائیل خطے میں مل کر خطرناک عزائم رکھتے ہیں۔ اس صورتحال میں پاکستان کے اندر سیاسی استحکام انتہائی ضروری ہے۔

اسد عمر نے کہا کہ دنیا پاکستان کی عسکری طاقت کو مانتی ہے مگر سوال یہ ہے کہ موجودہ قیادت کی ملک کے لیے کیا کارکردگی ہے، وہ عوامی مینڈیٹ کے بغیر حکومت میں بیٹھی ہے اور عوام کو ریلیف دینے میں ناکام نظر آ رہی ہے۔

انہوں نے کہا کہ پاکستان میں سب سے بڑی سیاسی جماعت تحریک انصاف اور بانی پی ٹی آئی کے ساتھ بات کیے بغیر سیاسی بحران کا حل ممکن نہیں۔

اسد عمر کا مزید کہنا تھا کہ کسان پہلے ہی کھاد، بیج اور گندم کے کم نرخوں سے مشکلات کا شکار تھے اور اب سیلاب نے ان کا سب کچھ تباہ کر دیا ہے۔ عوام کو مشکلات سے نکالنے کے لیے حقیقی اقدامات صرف سیاسی استحکام کے ذریعے ہی ممکن ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ادبی و ثقافتی رنگوں کی جھلک، استنبول میں چغتائی آرٹ ایوارڈز 2025 کی رنگا رنگ تقریب

ادبی و ثقافتی رنگوں کی جھلک، استنبول میں چغتائی آرٹ ایوارڈز 2025 کی رنگا رنگ تقریب

 Sep 19, 2025 01:43 PM |
اداکار نہیں بننا چاہتا تھا، شاہ رُخ خان نے اپنی اصل خواہش بتا دی

اداکار نہیں بننا چاہتا تھا، شاہ رُخ خان نے اپنی اصل خواہش بتا دی

Sep 19, 2025 12:37 PM |
چارلی کرک کے قتل سے متعلق تبصرہ کرنے پر امریکی کامیڈین پر پابندی عائد 

چارلی کرک کے قتل سے متعلق تبصرہ کرنے پر امریکی کامیڈین پر پابندی عائد 

 Sep 19, 2025 11:36 AM |

رائے

توجہ کا اندھا پن

توجہ کا اندھا پن

Sep 19, 2025 02:10 AM |
جامعات کی خود مختاری پر سیاسی کنٹرول

جامعات کی خود مختاری پر سیاسی کنٹرول

Sep 19, 2025 02:06 AM |
شہباز شریف ، جنرل اسمبلی کا اجلاس اور امریکی زیادتیاں

شہباز شریف ، جنرل اسمبلی کا اجلاس اور امریکی زیادتیاں

Sep 19, 2025 02:00 AM |

متعلقہ

Express News

اڑان پاکستان کے تحت ٹیکنالوجی میں مہارت ہمارا ہدف ہے، احسن اقبال

Express News

بلوچستان میں شرپسندی پھیلانے والے عناصر ترقی اور خوشحالی کے دشمن ہیں، وزیراعظم

Express News

پاکستان اور سعودی عرب کا معاہدہ اسلامی ممالک کے مشترکہ دفاع کا آغاز ہے، فضل الرحمان

Express News

چمن سرحد کے قریب پارکنگ میں دھماکا، 6 افراد جاں بحق

Express News

پاکستان کی معیشت بحالی کے راستے پر گامزن ہے، وزیرخزانہ

Express News

میئر کراچی نے وفاقی حکومت کے منصوبے گرین لائن پر جاری کام بند کرا دیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو