پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان بڑا معاہدہ ہوا، خطرات بھی بڑھ گئے، اسد عمر

لاہور:
پی ٹی آئی رہنما اور سابق وزیر خزانہ اسد عمر نے کہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان بڑا معاہدہ ہوا ہے، تاہم اس طےسے خطرات بھی بڑھ گئے ہیں۔
انسداد دہشت گردی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والا معاہدہ وقت کی ضرورت اور خطے کے لیے اہم پیشرفت ہے۔ یہ واقعی بڑی کامیابی ہے لیکن اس سے پاکستان پر خطرات بھی بڑھ گئے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے نہ صرف غزہ بلکہ قطر پر بھی حملے کیے ہیں جب کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو اسرائیلی وزیراعظم کی جانب سے سالگرہ کی مبارک باد اس بات کی علامت ہے کہ بھارت اور اسرائیل خطے میں مل کر خطرناک عزائم رکھتے ہیں۔ اس صورتحال میں پاکستان کے اندر سیاسی استحکام انتہائی ضروری ہے۔
اسد عمر نے کہا کہ دنیا پاکستان کی عسکری طاقت کو مانتی ہے مگر سوال یہ ہے کہ موجودہ قیادت کی ملک کے لیے کیا کارکردگی ہے، وہ عوامی مینڈیٹ کے بغیر حکومت میں بیٹھی ہے اور عوام کو ریلیف دینے میں ناکام نظر آ رہی ہے۔
انہوں نے کہا کہ پاکستان میں سب سے بڑی سیاسی جماعت تحریک انصاف اور بانی پی ٹی آئی کے ساتھ بات کیے بغیر سیاسی بحران کا حل ممکن نہیں۔
اسد عمر کا مزید کہنا تھا کہ کسان پہلے ہی کھاد، بیج اور گندم کے کم نرخوں سے مشکلات کا شکار تھے اور اب سیلاب نے ان کا سب کچھ تباہ کر دیا ہے۔ عوام کو مشکلات سے نکالنے کے لیے حقیقی اقدامات صرف سیاسی استحکام کے ذریعے ہی ممکن ہیں۔