معروف بھارتی اداکار شوٹنگ کے دوران زخمی، اب حالت کیسی ہے؟

اداکار شوٹنگ کے دوران اسٹنٹ کرتے ہوئے زخمی ہوگئے جس کے بعد انہیں اسپتال منتقل کیا گیا

ویب ڈیسک September 20, 2025
مشہور جنوبی بھارتی اداکار جونئیر این ٹی آر ایک اشتہار کی شوٹنگ کے دوران زخمی ہوگئے ہیں۔ 

بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق تامل فلم انڈسٹری کے سپر اسٹار جونئیر این ٹی آر ایک اشتہار کی شوٹنگ کے دوران اسٹنٹ کرتے ہوئے زخمی ہوگئے جس کے بعد انہیں اسپتال منتقل کیا گیا۔ 

اس واقعے کی تصدیق جونئیر این ٹی آر کی ٹیم کی جانب سے ایک بیان میں کی گئی ہے جس میں ٹیم نے بتایا کہ ڈاکٹرز نے اداکار کو چند ہفتوں کے آرام کی تجویز دی ہے جس کے بعد وہ دوبارہ کام شروع کر سکیں گے۔ 

اس بیان میں اداکار کی زخموں یا صحت سے متعلق کوئی واضح تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں تاہم ٹیم نے مداحوں کی تشویش دور کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ کسی بھی افواہ پر یقین نہ کریں جونئیر این ٹی آر کی صحت سے متعلق پریشانی کی کوئی بات نہیں وہ ٹھیک ہیں تاہم انہیں اس وقت آرام کی ضرورت ہے۔ 

یاد رہے کہ ساؤتھ کے سپر اسٹار جونیئر این ٹی آر کو حال ہی میں ریتک روشن کے مدمقابل فلم ’وار 2‘ میں دیکھا گیا تھا۔ مداحوں کی جانب سے بالی ووڈ اور ٹالی ووڈ کے دونوں اسٹارز کی فلم کو بھرپور پزیرائی ملی ہے۔ 
