"روسی جنگی طیارے 12 منٹ تک ہماری فضائی حدود میں رہے", اسٹونیا کا الزام

پولینڈ اور اسٹونیا جیسے نیٹو رکن ممالک کی روس کے ساتھ کشیدگی مزید بڑھ گئی ہے

ویب ڈیسک September 21, 2025
ٹالِن: اسٹونیا حکومت نے الزام لگایا ہے کہ روسی جنگی طیاروں نے اس کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی اور 12 منٹ تک اندر رہنے کے بعد واپس گئے۔

غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق اسٹونیا نے دعویٰ کیا ہے کہ روسی طیاروں کی یہ پرواز بین الاقوامی اصولوں کی خلاف ورزی ہے اور اس معاملے پر نیٹو کو بھی آگاہ کردیا گیا ہے۔

دوسری جانب روسی وزارت دفاع نے اسٹونیا کے الزامات کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ روسی طیاروں نے کسی ملک کی فضائی حدود کی خلاف ورزی نہیں کی۔ وزارت کے مطابق یہ پروازیں بحیرہ بالٹک کے نیوٹرل حصے میں اور مکمل طور پر بین الاقوامی قوانین کے تحت کی گئیں۔

واضح رہے کہ چند روز قبل روس کے 20 ڈرون طیارے پولینڈ کی فضائی حدود میں داخل ہونے کا واقعہ بھی پیش آیا تھا، جس کے بعد پولینڈ اور اسٹونیا جیسے نیٹو رکن ممالک کی روس کے ساتھ کشیدگی مزید بڑھ گئی ہے۔

 
