این ڈی ایم اے نے سیلاب متاثرین کیلئے ایک ہزار خیمے خانیوال روانہ کردیے

وزیر اعظم کی خصوصی ہدایت پر این ڈی ایم اے کا سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدای آپریشن جاری

ویب ڈیسک September 21, 2025
اسلام آباد:

وزیر اعظم کی خصوصی ہدایت پر این ڈی ایم اے کا سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدای آپریشن جاری ہے، پنجاب کے سیلاب متاثرہ علاقوں کے لیے مزید امدادی سامان روانہ کردیا گیا۔

این ڈی ایم اے کی جانب سے پی ڈی ایم اے پنجاب کو خانیوال کے سیلاب متاثرین کیلئے ایک ہزار خیمے بھیجے گئے ہیں جس میں سے 670 خیمے سکھر سے 13 ٹرکوں کے ذریعے اور 330 خیمے اسلام آباد میں موجود این ڈی ایم اے کے گودام سے 5 ٹرکوں کے ذریعے خانیوال روانہ کیے گئے۔  

ابھی تک پنجاب کو فراہم کیے گئے 2270 ٹن امدادی سامان میں کمبل، خیمے، مچھر دانیاں، پانی کے فلٹریشن پلانٹ، رضائیاں، فولڈنگ بیڈ، پانی کے کین سمیت 17 کشتیاں شامل ہیں، این ڈی ایم اے کی جانب سے پنجاب کے سیلاب متاثرین کو فراہم کیے گئے خیموں کی تعداد 36000 تک پہنچ گئی ہے۔

این ڈی ایم اے تمام متعلقہ سول، عسکری اور فلاحی اداروں کے ساتھ مکمل رابطے میں ہے اور تمام متعلقہ اداروں کی جانب سے جاری امدادی کارروائیوں کی ہمہ وقت نگرانی کر رہا ہے۔
