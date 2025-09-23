پشاور میں رشتے کے تنازع پر چچا نے 17 سالہ بھتیجی کو قتل کردیا

ملزم نے گھر میں گھس کر سر پر گولی مار کر قتل کیا، متوفیہ کے والد کی مدعیت میں مقدمہ درج

ویب ڈیسک September 23, 2025
فوٹو فائل

پشاور کے علاقے غریب آباد میں رشتے کے تنازع پر چچا نے 17سالہ بھتیجی کو فائرنگ کرکے قتل کردیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق پشاور کے تھانہ چمکنی کی حدود میں گھر کے اندر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا جس میں 17 سالہ لڑکی کو قتل کیا گیا۔

مقتولہ کے والد محمد عیسیٰ نے پولیس میں رپورٹ درج کرواتے ہوئے مؤقف اختیار کیا کہ وہ غریب آباد میں اپنے گھر پر موجود تھے کہ اس دوران بھائی نے گھر میں داخل ہوکر رشتے کے تنازع پر بیٹی ماہ نور پر فائرنگ کی جس کے نتیجے میں وہ موقع پر جاں بحق ہوگئی۔

درخواست گزار نے اپنے بھائی عظیم اللہ کو ایف آئی آر میں نامزد کیا اور بتایا کہ بیٹی کو سر پر قریب سے گولی مار کر قتل کیا گیا۔

واردات کے بعد پولیس نے جائے وقوعہ سے شاہد اکھٹے کیے جبکہ لاش کو ضابطے کی کارروائی کے بعد ورثا کے حوالے کردیا۔

پولیس نے مقدمہ درج کرنے کے بعد ملزم کی گرفتاری کیلیے چھاپہ مار کارروائیاں شروع کردی ہیں۔
