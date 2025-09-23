کےالیکٹرک کو پرانے واجبات کی وصولی کی اجازت کیخلاف ایم کیو ایم رکن اسمبلی کی ہائیکورٹ میں درخواست

نیپرا کی جانب سے کے الیکٹرک کو پرانے واجبات کی وصولی کی اجازت دینے کیخلاف ایم کیو ایم کے رکن سندھ اسمبلی عامر صدیقی نے سندھ ہائیکورٹ میں درخواست دائر کردی۔
رکن سندھ اسمبلی نے گذشتہ روز سندھ ہائیکورٹ میں حلف نامہ جمع کروایا تھا، دائر درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ نیپرا نے کے الیکٹرک کو 2017 سے 2023 کے دوران بجلی چوری و دیگر واجبات کی وصولی کی اجازت دی، کے الیکٹرک کو گذشتہ واجبات بل ادا کرنے والے صارفین سے وصولی کی اجازت دی گئی۔
کے الیکٹرک کی نجکاری کا مقصد نقصان کو کم کرنا اور ترسیل کے نظام کی بہتری کے لئے سرمایہ کاری کرنا تھا، نجکاری کے 20 برس بعد بھی تاحال کے الیکٹرک توقعات کے مطابق پرفارم نہیں کرسکی ہے، کے الیکٹرک کو نظام کی بہتری کے لئے وفاقی اور صوبائی حکومت مالی معاونت فراہم کرتے ہیں۔
نیپرا نے کے الیکٹرک کو سال 2023-24 کے دوران آپریشن اور مرمت کی مد میں پانچ ارب 91 کروڑ روپے وصولی کی اجازت دی تھی۔
کے الیکٹرک کو اگلے سات برسوں کے دوران مزید 41 ارب 37 کروڑ سے زائد کی وصول کی اجازت دی گئی ہے، کے الیکٹرک کے واجبات کا بوجھ بل ادا کرنے والے صارفین پر منتقل کردیا گیا ہے۔
کے الیکٹرک کی نااہلی اور بدانتظامی کے باعث ہونے والے نقصان کو صارفین پر ڈالنے کی اجازت نہیں دی جاسکتی، کے الیکٹرک کی جانب سے عدم ادائیگی یا غیر قانونی کنکشنز کیخلاف کارروائی کے بجائے صارفین پر زائد بل، سرچارج اور اضافی لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے۔
درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ کے الیکٹرک کے نقصان کو صارفین سے وصولی کی اجازت کو غیر قانونی قرار دیا جائے، نیپرا کو کے الیکٹرک کے ملٹی ایئر ٹیرف فریم ورک پر سختی سے عملدرآمد کا حکم دیا جائے۔