پی سی بی کا ملک بھر میں اسکولز کیلیے بڑے ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کا آغاز

اسپورٹس ڈیسک September 23, 2025
پاکستان  کرکٹ بورڈ (پی سی بی) نے ملک بھر میں اسکولز کے لیے بڑے ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کا آغاز کردیا۔

تفصیلات کے مطابق چئیرمین پی سی بی محسن نقوی نے ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام برائے اسکولز 2025-26 کا افتتاح کردیا۔

ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام برائے اسکولز کی افتتاحی تقریب  کا انعقاد کریسنٹ ماڈل ہائیر اسکول میں ہوا جہاں چئیرمین پی سی بی نے ٹورنامنٹ کی ٹرافی کی رونمائی کی۔

چئیرمین پی سی بی کا کریسنٹ ماڈل ہائیر سیکنڈری اسکول اور کریسنٹ گرامر اسکول کے کھلاڑیوں سے تعارف کرایا گیا۔

محسن نقوی نے ٹیموں کو پی سی بی کے کٹ بیگز دیے۔

اس موقع پر چیئرمین پی سی بی نے کہا کہ ٹیلنٹ  ہنٹ پروگرام  ملک بھر کے تمام صوبوں میں بیک وقت  شروع ہو رہا ہے جس میں 391 اسکولز حصہ لے رہے ہیں۔

محسن نقوی نے بتایا کہ ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام میں 175 سرکاری اسکولز جبکہ 218 نجی  اسکولز  شامل ہیں۔  

انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد یوتھ سے نئے کرکٹ اسٹارز  کی تلاش  ہے۔ امید ہے کہ ٹورنامنٹ  سے نئے کھلاڑی  سامنے آئیں گے جو پاکستان ٹیم میں شامل ہوکر ملک کا نام روشن کریں گے۔

 
