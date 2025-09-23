کراچی: ای چالان گھروں تک پہنچانے کیلئے ٹریفک پولیس اور پاکستان پوسٹ میں ایم او یو پر دستخط

تقریب کا انعقاد، آئی جی سندھ غلام نبی میمن، جاوید عالم اوڈھو، پوسٹ ماسٹر جنرل سندھ منظور احمد و دیگر کی شرکت

اسٹاف رپورٹر September 23, 2025
کراچی:

شہر میں فیس لیس نظام کے تحت ای چالان شہریوں کے گھروں تک پہنچانے سے متعلق ٹریفک پولیس کراچی اور پاکستان پوسٹ کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوگئے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق شہرمیں فیس لیس نظام کے تحت ای چالان شہریوں کے گھروں تک پہنچانے سے متعلق ٹریفک پولیس کراچی اور پاکستان پوسٹ کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوگئے۔

تقریب کا انعقاد سینٹرل پولیس آفس کراچی میں کیا گیا۔ تقریب میں آئی جی سندھ غلام نبی میمن، ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈھو، ڈی آئی جی ٹریفک کراچی پیر محمد شاہ، ڈی آئی جی ڈرائیونگ لائسنس برانچ یونس چانڈیو، پوسٹ ماسٹر جنرل سندھ پاکستان پوسٹ منظور احمد سمیت دیگر سینئر پولیس افسران نے شرکت کی۔

تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈی آئی جی ٹریفک کراچی پیر محمد شاہ نے کہا کہ آج کی تقریب آئی جی سندھ کے ویژن کی طرف ایک اہم قدم ہے، ٹریفک پولیس نے فیس لیس نظام ای چالان پر بہت کام کیا ہے اورموٹر وہیکل آرڈیننس میں بھی ترامیم کرائی گئی ہیں اب ٹریفک پولیس کراچی بھی فیس لیس ای ٹکٹنگ کی طرف جارہی ہے۔

انھوں نے کہا کہ حکومت سندھ کی اجازت سے پاکستان پوسٹ کے ساتھ ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط  کیے ہیں معاہدے کے تحت پاکستان پوسٹ شہریوں کے گھروں تک چالان پہنچانے کا کام سر انجام دے گا، دنیا کے تمام ممالک اور جدید شہریوں میں یہ سسٹم پہلے ہی موجود ہے۔

پوسٹ ماسٹر جنرل سندھ پاکستان پوسٹ منظور احمد نے کہا کہ آئی جی سندھ کے شکر گزار ہیں انہوں نے اس معاملے میں کلیدی کردار ادا کیا، مجھے اس نظام کے آنے پر خوشی محسوس ہورہی ہے اس کی شفافیت نظر آرہی ہے امید ہے اس  ںظام کے آجانے سے پولیس کا امیج بھی بہتر ہوگا۔

تقریب سے خطاب کرتے ہوئے آئی جی سندھ نے کہا کہ خوش آئند بات ہے کہ سندھ پولیس ٹیکنالوجی کی بنیاد پر نئے اقدامات اٹھا رہی ہے، ڈرائیونگ لائسنس برانچز میں بھی یہی سسٹم پہلے سے فعال ہے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کا چالان ان کے گھر پہنچے گا اور پاکستان پوسٹ کے لوگ ہمیں بتائیں گے کہ چالان متعلقہ شہری کو دے دیا گیا ہے۔

انہوں نے بتایا کہ ٹریفک پولیس نے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر جرمانے ایسے منظور کروائے ہیں تاکہ خلاف ورزی کرنے والے کو احساس ہو، امید ہے اس  سسٹم سے کراچی میں بہتری آئے گی۔

انھوں نے کہا کہ ابتداء میں کسی بھی منصوبے میں بہت سے مسائل آتے ہیں چاہتے ہیں کہ ٹریفک کا نظام بہترہو، کرپشن کا خاتمہ ہو، امید ہے آگے جاکر یہ سسٹم بھی مزید بہتر ہوگا ، اس نظام کو بہتر ہونے میں کچھ وقت لگ سکتا ہے، میڈیا سے اس سلسلے میں تعاون کی ضرورت ہے۔

آئی جی سندھ کا کہنا تھا کہ ہماری کوشش ہوگی کہ وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر داخلہ اس منصوبے کا افتتاح کریں۔
