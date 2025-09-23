حنیف محمد ٹرافی: آخری راؤنڈ میں رنز کے انبار لگ گئے

حنیف محمد ٹرافی کرکٹ ٹورنامنٹ کے پانچویں اور آخری راونڈ میں دوسرے روزرنزکے انبارلگ گئے۔
تفصیلات کے مطابق یو بی ایل اسپورٹس کمپلیکس پر راولپنڈی نے دوسری اننگ میں 2 وکٹیں کھوکر100 رنز بنا لیے۔ قبل ازیں 184 رنزکے جواب میں کراچی وائٹس نےاپنی پہلی اننگ میں 425 رنز بناکر4 پوائنٹس جوڑے، عمیربن یوسف نے 13 چوکوں اور2 چھکوں کی مدد سے 100 رنز بنائے،نروس نائینٹیزکاشکارعبداللہ فاضل 3 رنزکی کمی سے سینچری سے محروم رہے۔عثمان خان نے 47 اورمحمدغازی غوری نے 45 رنزجوڑے، مہران ممتازنے 6 کھلاڑیوں کوآوٹ کیا۔
فالوآن کا شکارڈیرہ مراد جمالی نے 81 رنزکے ساتھ گروپ بی میں سرفہرست فاٹا کے خلاف اسٹیٹ بنک اسپورٹس کمپلیکس پردوسری باری میں 2 وکٹوں پر52 رنزبنالیے،قبل ازیں فاتا کے 311 رنزکے جواب میں ٹیم پہلی اننگ میں 153 رنزپرڈھیرہوگئی تھی۔ آصف آفریدی اور ارشد اللہ نے 4،4 وکٹیں حاصل کیں۔
نیشنل بنک اسٹیڈیم پرملتان نے ایک وکٹ کھوکر 322 رنز بنالیے،زین عباس 158 اورعامراسحاق 69 رنز کے ساتھ ناٹ آوٹ ہیں۔ قبل ازیں لاڑکانہ نے ثابت علی کے 141 رنز کی بدولت پہلی اننگ میں 329 رنز بنائے،محمد شان نے 4 کھلاڑیوں کوچلتا کیا، گروپ اے میں 75 پوائنٹس کے ساتھ سرفہرست فیصل آؓباد نے ڈرنگ اسٹیڈیم، بہاولپور پر دوسری باری میں ایک وکٹ پر71 رنزبنالیے،فہیم الحق 48 رنزکے ساتھ ناٹ آوٹ ہیں،اس سے پہلے حیدرآباد نے 169 رنزکے جواب میں 189 رنزبنائے،زین العابدین نے 107 رنزاسکور کیے۔
ملتان اسٹیڈیم پرکراچی وائٹس نے 450 رنزبناکر بیٹنگ میں 4 اہم پوائنٹس حاصل کیے،کپتان سیف اللہ بنگش نے 12 چوکوں کی مدد سے ناقابل شکست 110 رنز کی اننگ کھیلی،محمد طحہ نروس نائینٹیزکا شکارہوکر 98 رنزپروکٹ کھو بیٹھے۔ سعد بیگ نے 85 رنز بنائے،جواب میں آزاد جموں و کشمیر نےایک وکٹ پر 113 رنز بنالیے،احسن رضا 64 اور حسنین شاہ میر 42 رنز کے ساتھ ناٹ آوٹ ہیں۔
عباسیہ اسپورٹس کمپلیکس،رحیم یارخان پرکوئٹہ نے 6 وکٹوں پر 303 رنزبنالیے۔بسمہ اللہ خان 173 رنزکے ساتھ ناٹ آوٹ ہیں،حسیب اللہ نے 62 رنزبنائے۔اس سے پہلے لاہور بلوزنے 450 رنزبنائے،عمیرصدیق نے 136،محمد سلیم 60، خواجہ محمد عبداللہ 50 اور محمد محسن 47 رنز بنانے میں کامیاب رہے،خلیل احمد اوراحسان اللہ نے 4،4 کھلاڑیوں کوآوٹ کیا۔