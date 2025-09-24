پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم کولمبو پہنچ گئی، کل سے ٹریننگ سیشن کا آغاز ہوگا

COLOMBO:
پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم آئی سی سی ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ 2025 میں شرکت کے لیے کپتان فاطمہ ثنا کی قیادت میں کولمبو پہنچ گئی ہے۔
ٹیم کے تمام کھلاڑی خیریت سے سری لنکا پہنچے جہاں وہ کل سے ورلڈ کپ کی تیاریوں کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔
پاکستان ویمنز ٹیم کا پہلا ٹریننگ سیشن کل (25 ستمبر) دوپہر 2 بجے مقامی وقت کے مطابق شروع ہوگا۔
ٹیم انتظامیہ نے ٹریننگ کے لیے مکمل شیڈول تیار کرلیا ہے جس میں کھلاڑیوں کی فٹنس، فیلڈنگ اور نیٹ پریکٹس پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔
ٹورنامنٹ سے قبل پاکستان ٹیم دو وارم اپ میچز بھی کھیلے گی۔ پہلا وارم اپ میچ 25 ستمبر کو میزبان سری لنکا کے خلاف ہوگا، جب کہ دوسرا میچ 28 ستمبر کو جنوبی افریقہ کے خلاف شیڈول ہے۔
ان میچز کے ذریعے ٹیم کو کنڈیشنز سے ہم آہنگ ہونے کا موقع ملے گا۔
ورلڈ کپ میں پاکستان ویمنز ٹیم کا افتتاحی میچ 2 اکتوبر کو بنگلہ دیش کے خلاف ہوگا۔
5 اکتوبر کو شائقین کو سب سے زیادہ انتظار کیے جانے والے مقابلے کا سامنا ہوگا جب پاکستان کا سامنا روایتی حریف بھارت سے ہوگا۔
پاکستان کا تیسرا میچ 8 اکتوبر کو آسٹریلیا کے خلاف، چوتھا 15 اکتوبر کو انگلینڈ کے خلاف، پانچواں 18 اکتوبر کو نیوزی لینڈ کے خلاف، چھٹا میچ 21 اکتوبر کو جنوبی افریقہ کے خلاف اور آخری لیگ میچ 24 اکتوبر کو ایک بار پھر سری لنکا کے خلاف کھیلا جائے گا۔