عمران خان کی ضمانت اور میڈیکل بورڈ کی درخواست پر سماعت بغیر کسی کارروائی ملتوی 

انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج امجد علی شاہ کے عدالتی عملے نے وکلا کو سماعت کی تاریخ دے دی

ویب ڈیسک September 24, 2025
راولپنڈی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے بانی پی ٹی آئی عمران خان کی درخواست ضمانت اور میڈیکل بورڈ کی درخواست پر سماعت بغیر کسی کارروائی کے یکم اکتوبر تک ملتوی کردی۔

سماعت کے موقع پر بانی پی ٹی آئی کے وکیل محمد فیصل مالک حسنین سنبل عدالت میں پیش ہوئے، انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج امجد علی شاہ کے عدالتی عملے نے وکلا کو سماعت کی تاریخ دی۔

بانی پی ٹی آئی کے وکلا کی جانب سے سات مقدمات میں درخواست ضمانت فاضل عدالت میں دائر کی گئی تھی، بانی پی ٹی آئی کی اڈیالہ جیل میں میڈیکل بورڈ تشکیل دیے جانے سے متعلق بھی درخواست فاضل عدالت میں زیر سماعت ہے۔

آج فریقین سے دلائل طلب کیے گئے تھے، سماعت بغیر کارروائی کے یکم اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی۔
