ٹرمپ نے اقوام متحدہ کے اجلاس میں برقی سیڑھی کی خرابی ’سازش‘ قرار دے دی

صدر ٹرمپ نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو خط لکھ کر معاملے کی فوری تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے

ویب ڈیسک September 25, 2025
facebook whatsup

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے دوران پیش آنے والے واقعات پر سخت ردعمل ظاہر کرتے ہوئے اسے ایک ’سازش‘ قرار دیا ہے۔

صدر ٹرمپ نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو خط لکھ کر معاملے کی فوری تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔

اپنے خط میں صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ان کی اقوام متحدہ ہیڈکوارٹر آمد کے دوران تین طریقوں سے جان بوجھ کر رکاوٹیں پیدا کی گئیں۔ انہوں نے بتایا کہ جب وہ اور ان کی اہلیہ میلانیا الیکٹرک سیڑھی پر سوار ہوئے تو وہ اچانک بند ہوگئی، جس کے بعد انہیں سیڑھیاں چڑھنی پڑیں۔ اس کے بعد جب انہوں نے خطاب شروع کیا تو ٹیلی پرامپٹر کام نہیں کر رہا تھا، جس سے ان کا تقریر کرنا مشکل ہوگیا۔

صدر ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جاری خط میں لکھا کہ ’’یہ کوئی اتفاق نہیں بلکہ ایک سازش ہے۔ اقوام متحدہ کو اس پر شرمندہ ہونا چاہیے۔‘‘

انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ان کا خطاب صرف وہی لوگ سن پائے جن کے پاس وہ ہیڈفونز تھے جن پر تقریر ترجمے کے ساتھ پیش کی جا رہی تھی۔

دوسری جانب اقوام متحدہ کے اہلکاروں کا کہنا ہے کہ الیکٹرک سیڑھی اچانک اس لیے رک گئی کیونکہ کسی نے حفاظتی میکانزم کو حادثاتی طور پر فعال کر دیا تھا۔ سیکریٹری جنرل کے دفتر نے اس بات کی تصدیق کی ہے اور امکان ظاہر کیا ہے کہ یہ شخص ممکنہ طور پر امریکی وفد میں شامل ہی کوئی آپریٹر تھا جس نے یہ غلطی کی۔

یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب دنیا بھر کے رہنما اقوام متحدہ کے سالانہ اجلاس میں شرکت کے لیے جمع تھے۔ صدر ٹرمپ کے اس بیان نے بین الاقوامی تعلقات میں ایک نئی بحث کو جنم دیا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ معاملہ دونوں اطراف کے درمیان مزید کشیدگی کا باعث بن سکتا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

حسن رحیم کا اپنی شادی کی وائرل ویڈیوز پر ردعمل سامنے آگیا

حسن رحیم کا اپنی شادی کی وائرل ویڈیوز پر ردعمل سامنے آگیا

 Sep 25, 2025 12:52 PM |
95 فیصد مرد دوسری شادی کے خواہشمند ہیں، صائمہ قریشی

95 فیصد مرد دوسری شادی کے خواہشمند ہیں، صائمہ قریشی

 Sep 25, 2025 11:48 AM |
یوٹیوبر رجب بٹ بڑی مشکل میں پھنس گئے، ایک اور مقدمہ درج

یوٹیوبر رجب بٹ بڑی مشکل میں پھنس گئے، ایک اور مقدمہ درج

 Sep 25, 2025 10:54 AM |

رائے

1984

1984

 Sep 25, 2025 01:58 AM |
پاک سعودیہ تاریخ ساز دفاعی معاہدہ !

پاک سعودیہ تاریخ ساز دفاعی معاہدہ !

 Sep 25, 2025 01:53 AM |
اخبار بینی کا دن

اخبار بینی کا دن

Sep 25, 2025 01:48 AM |

متعلقہ

Express News

پاک سعودیہ دفاعی معاہدہ خطے میں نیا سیکیورٹی ڈھانچہ تشکیل دینے کا آغاز ہے؛ ایران

Express News

میئر لندن کا امریکی صدر کو کرارا جواب؛ میں ٹرمپ کے دماغ میں بغیر کرایے کے رہتا ہوں

Express News

کولکتہ میں ریکارڈ توڑ بارشوں نے تباہی مچادی؛ تعلیمی ادارے، قونصل خانہ بند؛ 12 ہلاکتیں

Express News

بھارت، جھارکھنڈ یورینیم ذخائر مودی کے جنگی جنون کی نذر، عوام تابکار خطرات سے دوچار

Express News

انڈونیشیا کا بڑا فیصلہ؛ غزہ میں امن فوج کیلیے 20 ہزار سے زائد اہلکار بھیجنے کا اعلان

Express News

لداخ میں بی جے پی کا دفتر اور بھارتی فوجی گاڑی نذرِ آتش؛ 4 مظاہرین ہلاک، 70 زخمی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو