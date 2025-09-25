لگژری لائف اسٹائل اور گوشواروں میں فرق والے ٹیکس پیئرز کی فہرستیں تیار ہوگئیں، فیصل واوڈا

ٹیکس چوری کرنے والے افراد اور کمپنیوں کی نشاندہی پر بڑا انعام ملے گا، خبردار! دوستوں پھر نہ کہنا میں نے اطلاع نہیں دی

ویب ڈیسک September 25, 2025
اسلام آباد:

سینیٹر فیصل واوڈا نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا میں لگژری لائف اسٹائل اور گوشواروں کے فرق کی فہرستیں تیار کرلی گئی ہیں، ٹیکس چوری کرنے والوں کی نشاندہی پر انعام دیا جائے گا۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ خبردار ہوشیار!! حالیہ انکم ٹیکس کے گوشواروں کی آخری تاریخ تک اگر پچھلے سال کے مقابلے میں ٹیکس دینے کی شرح کم از کم 15 فیصد اضافی ہوئی تو پچھلے سالوں کے گوشواروں کو نظر انداز کیا جاسکتا ہے ورنہ اگلے پچھلے سارے گوشوارے کھول دیئے جائیں گے، سخت کریک ڈاؤن کی تیاری ہے پھر 30 فیصد میں بھی جان نہیں چھوٹے گی۔

فیصل واوڈا نے کہا کہ سوشل میڈیا میں لگژری لائف اسٹائل اور گوشواروں کے فرق کی فہرستیں تیار کرلی گئی ہیں، ٹیکس دینے کی تیاری کریں، لگژری لائف اسٹائل رکھ کر ٹیکس چوری کرنے والے افراد اور کمپنیوں کی نشاندہی (وِسل بلور) کرنے والوں کو بڑا انعام دینے اور تفصیلات صیغہ راز میں رکھنے کا فیصلہ ہوچکا ہے۔

سینیٹر فیصل واوڈا نے مزید کہا کہ ان سب کے لیے ایف بی آر اپنے قوانین کے تحت کارروائی کا مجاز ہوگا، دوستو پھر نہ کہنا میں نے اطلاع نہیں دی۔

 

خبردار ہوشیار ۔۔۔

خبردار ہوشیار ۔۔۔

— Faisal Vawda Senator (Indep) (@FaisalVawdaPAK) September 25, 2025
