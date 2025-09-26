27ستمبر:پی ٹی آئی کا پھر حکومت مخالف جلسہ؟

تنویر قیصر شاہد September 26, 2025
tanveer qaisar express com pk
[email protected]

جب سے پی ٹی آئی اور بانی پی ٹی آئی حکومت سے آئینی طور پر نکالے گئے ہیں، اِن کا غصہ ٹھنڈا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ۔ حکومتی ایوانوں میں پھر سے فاتحانہ طور پر داخل ہونے اور حکمرانی سے لطف اندوز ہونے کے لیے پی ٹی آئی ، اپنے بانی کے حکم اور اشیرواد سے، بار بار پنجاب اور وفاق پر حملہ آور ہوتی رہی ہے ۔

مطلوبہ و موعودہ کامیابی مگر اِن کا نصیب نہیں بن سکی ۔ یوں لگتا ہے جیسے اقتدار میں ہمیشہ رہنا پی ٹی آئی اور بانی پی ٹی آئی نے اپنا ازلی حق سمجھ لیا ہے ؛ چنانچہ اِسی ’’حق‘‘ کی واپسی حصول کے لیے پی ٹی آئی بار بار اپنے حریفوں پر یلغاریں کررہی ہے ۔

9مئی کے ناقابلِ فراموش حملے بھی اِسی ’’حق‘‘ کا شاخسانہ کہے جا سکتے ہیں۔پچھلے تقریباً چار برسوں سے اِس پارٹی کا یہی مسلسل اور مستقل رویہ رہا ہے ۔ ویسے اِس مستقل رویئے کے اپنائے جانے پر پی ٹی آئی ’’شاباش‘‘ کی مستحق ہے۔اگرچہ اِس ’’ناقابلِ شکست‘‘ رویئے اور 9مئی کے متعدد حملوں کے باعث پی ٹی آئی کے سیکڑوں کارکنوں اور کئی معروف لیڈروں کو عدالتوں کی طرف سے سزائیں بھی سنائی جا چکی ہیں ۔

ایک سال قبل ، تقریباً یہی دن تھے اور یہی موسم تھا، جب بانی پی ٹی آئی کے حکم پر ہی پی ٹی آئی کے کارکنوں اور لیڈروں نے وفاقی دارالحکومت ، اسلام آباد ،پر ہلّہ بولا تھا۔ اِس حملے سے دو دن قبل وفاقی وزیر داخلہ، جناب محسن نقوی، نے کہا تھا:’’پی ٹی آئی کے سپورٹرز مسلّح ہو کر اسلام آباد پر یلغار کرنے کی منصوبہ بندی کررہے ہیں۔‘‘اِس بیان کو پی ٹی آئی کے کئی وابستگان نے غیر حقیقی اور مبالغہ آمیز قرار دیا تھا۔

26 نومبر2024کی شب مگر جب پی ٹی آئی وابستگان اور عشاق نے ، وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور اور بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ محترمہ بشریٰ بی بی ، کی زیر قیادت اسلام آباد پر ہلّہ بولا تو یہی ثابت ہُوا کہ محسن نقوی صاحب کا بیان حقیقت پر مبنی تھا۔ 26نومبر کے حملے میں پی ٹی آئی کے عشاق نے اسلام آباد کا جس طرح اُجاڑا کیا، یہ الگ افسوسناک داستان ہے ۔ کہا جاتا ہے کہ اگر اِس یلغار میں شریک علی امین گنڈا پور اور بشریٰ بی بی صاحبہ کو (پُراسرار طریقے سے) حفاظتی حصار میں لے کر آتشیں اسلام آباد سے نہ نکالا جاتا تو شائد ہمارے سامنے مناظر کچھ اور بھی ہو سکتے تھے ۔

اِس پسپائی اور شدید حکومتی ردِ عمل کے بعد پی ٹی آئی کئی مہینوں تک اپنے مبینہ زخم چاٹتی رہی تھی ۔ کئی اطراف سے شکوے شکایات بھی کی گئیں کہ وفاقی حکومت نے ( متشدد حملہ آوروں پر) کچھ زیادہ ہی سخت ہاتھ ڈالا ۔اُن حکومتی اقدامات بارے کئی اختلافات کے باوجود کہا جا سکتا ہے کہ ملک میں قانون کی بالادستی اور قیامِ امن کے لیے حکومتوں کو بعض اوقات، سرکش عناصر پر، سخت ہاتھ بھی ڈالنا پڑتا ہے ۔پنجاب اور اسلام آباد میں منہ کی کھانے کے بعد اب پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے بڑے بڑے شہروں میں ، حکومت مخالف، جلسے کرکے اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کی کوشش کررہی ہے ۔ اِن جلسوں کو وزیر اعلیٰ خیبرپختونخوا کی مکمل اشیرواد حاصل رہی ہے ۔

اِس کے باوجود پی ٹی آئی کے کئی کارکنان اور رہنما (اور خاص طور پر بیرونِ ملک بیٹھے پی ٹی آئی کے حکومت مخالف عشاق اورKey Warriers) علی امین گنڈا پور سے مطمئن اور خوش نہیں ہیں ۔ اُنہیں غیر مرئی قوتوں کا ساتھی سمجھا جارہا ہے۔ اب جب کہ پی ٹی آئی نے بانی پی ٹی آئی کے حکم پر ایک بار پھر27ستمبر2025 کو پشاور میں حکومت مخالف’’بھرپور‘‘ جلسہ کرنے کا اعلان کیا ہے، علی امین گنڈا پور ہی سے بانی پی ٹی آئی نے مرکزی کردار ادا کرنے اور جلسے کو کامیاب کروانے کے لیے بڑی اُمیدیں وابستہ کررکھی ہیں ۔

اسلام آباد پر پی ٹی آئی کی ناکام چڑھائی کے تقریباً ایک سال بعد پی ٹی آئی پشاور میں حکومت مخالف جلسہ کرنے جارہی ہے ۔ اِس ایک سال کے دوران پی ٹی آئی کے جنگجو کارکنان اور لیڈروں نے اپنے زخم سہلالیے ہونگے اور بھرپور سستا بھی لیا ہوگا۔ کل 27ستمبر ہے ۔ اور کل ہی پی ٹی آئی کے لیے ایک اور آزمائش ہے ۔ کل ہی علی امین گنڈا پور کے اعصاب اور ’’کارگزاری‘‘ کا ایک بار پھر امتحان ہوگا ۔

ویسے علی امین گنڈا پور نے وزیر اعلیٰ بن کر عذاب ہی گلے میں ڈال رکھا ہے ۔ بانی پی ٹی آئی پسِ دیوارِ زنداں رہ کر اُنہیں ایک پَل چَین میں نہیں رہنے دے رہے۔ اُن کے سرپر وزیر اعلیٰ نہ رہنے کی تلوار بھی لٹکتی رہتی ہے ۔ 27ستمبر کو اُن کے لیے ایک نیا عذاب اُتر رہا ہے ۔ اگر یہ جلسہ بھی ، پچھلے جلسوں کی طرح، ناکام و نامراد ہُوا تو علی امین اپنے بانی کی خشمگیں نظروں کا سامنا کیسے کر سکیں گے؟

27ستمبر کو یہ جلسہ پشاور میں پی ٹی آئی اس لیے بھی رکھنے پر مجبور ہے کیونکہ باقی صوبوں میں اُن کی دال گلتی ہے نہ پاؤں ٹکنے دیے جاتے ہیں ۔ پشاورمیں سب انتظامات تو گنڈا پور صاحب اور اُن کی حکومت کے ہاتھوں میں ہوں گے۔بندوں کو ڈھونا بھی سہل ہوگا۔ تقریروں پر پابندیاں بھی نہیں ہوں گی۔ اِس لیے بانی پی ٹی آئی نے یہ جلسہ بھی پشاور ہی میں رکھا ہے؛چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ ، محترمہ علیمہ خان ، نے22ستمبر2025کو اڈیالہ جیل سے باہر (زندانی بھائی سے ملاقات کے بعد) رپورٹروں سے بات چیت کرتے ہُوئے یوں کہا:’’ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ 27ستمبر کا(پشاور میں) جلسہ بہت کامیاب ہونا چاہیے ۔پوری قوم باہر نکلے ۔ یہ جلسہ قوم کی آزادی کے لیے ہے ۔‘‘ ہمیں آج تک سمجھ نہیں آ سکی کہ بانی پی ٹی آئی نے کس شئے کو ’’آزادی‘‘ کا نام دے رکھا ہے ؟ علیمہ خان صاحبہ نے میڈیا کو یہ بھی بتایا :’’ بانی پی ٹی آئی نے پشاور کے اِس جلسے کی ذمے داری علی امین گنڈا پور اور جنید اکبر کو سونپی ہے ۔ بانی کی طرف سے بیرسٹر سیف اور علی امین گنڈا پور کو پیغام ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات نہ کرے ۔ جس نے بات کرنی ہے، وہ جیل میں آئے۔‘‘

اسٹیبلشمنٹ سے بات نہ کرنے کی بات کرکے ، ایک بار پھر، بانی صاحب نے اپنی فرسٹریشن کا اظہار تو نہیں کر دیا؟ موصوف سے بات کرنے کے لیے کوئی جیل جانے سے تو رہا ۔ جب اسٹیبلشمنٹ بار بار کہہ رہی ہے کہ کسی سیاستدان سے بھی بات کرنے کا مینڈٹ ہمارا نہیں ہے تو اِس کے باوجود بانی صاحب اسٹیبلشمنٹ کی بار بار، درمیان داری کے لیے، کیوں ضرورت محسوس کررہے ہیں؟ کیا اِس اُمید پر کہ اگر اُن کی کوئی آس اُمید پوری ہوگی تو اِسی دَر سے ؟ آدمی کو بہرحال اُمید نہیں توڑنی چاہیے : پیوستہ رہ شجر سے اُمیدِ بہار رکھ، کے مصداق۔سوال مگر یہ ہے کہ پی ٹی آئی ، اپنے بانی کے حکم پر،27ستمبر کا یہ جلسہ پشاور میں کیوں منعقد کرنا چاہتی ہے؟ مقاصد و اہداف کیا ہیں؟ اِس جلسے پر زرِ کثیر خرچ ہوگا ، جس کی پی ٹی آئی کو قطعی کوئی پروا نہیں ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کی حکومت ہے ناں۔پچھلی بار اسلام آباد پر یلغار کے موقع پر پی ٹی آئی نے تشدد پسند افغان مہاجرین کا بھرپور استعمال کیا تھا ۔

کئی افغانی رنگے ہاتھوں گرفتار بھی ہُوئے تھے ۔ ہم نے اُن کے ناشکرے چہرے ٹی وی کی اسکرینوں پر بھی دیکھے ۔ اِس بار بھی کیا افغان مہاجرین ہی بروئے کار آئیں گے ؟ 27ستمبر کے اِس جلسے کا فقط یہ مقصد و ہدف نظر آ رہا ہے کہ(۱) حکومت پر ممکنہ دباؤ ڈال کر بانی صاحب کی رہائی عمل میں لائی جائے (۲) بشریٰ بی بی کو بھی زندان سے نظر بندی کی جانب لایا جائے (۳) 9مئی کے ملزمان اور مجرمان کو باہر نکالنے کی سبیل پیدا کی جائے ۔دیکھئے اِس بحر کی تہ سے اُچھلتا ہے کیا!
انٹرٹینمنٹ

کراچی۔۔۔ ایک بدقسمت شہر

کراچی۔۔۔ ایک بدقسمت شہر

Sep 26, 2025 01:33 AM |
بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟

بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟

Sep 26, 2025 01:29 AM |
1984

پاک سعودیہ تاریخ ساز دفاعی معاہدہ !

اخبار بینی کا دن

خوف

صدر ٹرمپ کا جنرل اسمبلی سے خطاب!

عالمی موسمیاتی ادارہ اور سیلاب سے بچاؤ

