دنیا کا سب سے گیلا ترین خطہ کہاں ہے؟

یہاں اوسط سالانہ بارش تقریباً 11,000 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی ہے

ویب ڈیسک September 26, 2025
facebook whatsup

دنیا کا سب سے گیلا ترین خطہ بھارت کی ریاست میگھالیہ (Meghalaya) میں واقع ہے۔

میگھالیہ میں بھی دو مقامات عالمی سطح پر سب سے زیادہ بارش کے باعث مشہور ہیں۔

سب سے پہلا نام موسین رام آتا ہے (Mawsynram)۔ یہ دنیا کا سب سے زیادہ بارش والا گاؤں مانا جاتا ہے۔ اور یہاں اوسط سالانہ بارش تقریباً 11,800 ملی میٹر (تقریباً 12 میٹر) تک ریکارڈ کی گئی ہے۔

اس کے بعد دوسرے نمبر پر چیررا پُنجی کا نام آتا ہے۔ یہ بھی ایک زمانے میں دنیا کا سب سے گیلا مقام کہا جاتا تھا۔ یہاں اوسط سالانہ بارش تقریباً 11,000 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی ہے۔

یہاں اتنی زیادہ بارش کیوں ہوتی ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں خلیجِ بنگال سے آنے والے مونسون کے بادل خاسی اور جینتیا پہاڑی سلسلے سے ٹکرا کر بہت زیادہ بارش برساتے ہیں۔
 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ٹک ٹاکر اقرا کنول، ندیم مبارک اور حسنین شاہ مشکل میں پھنس گئے، تین مقدمات درج

ٹک ٹاکر اقرا کنول، ندیم مبارک اور حسنین شاہ مشکل میں پھنس گئے، تین مقدمات درج

 Sep 26, 2025 11:57 AM |
ٹیلر سوئفٹ کو ہراسانی کا سامنا، سیکیورٹی سخت کردی گئی

ٹیلر سوئفٹ کو ہراسانی کا سامنا، سیکیورٹی سخت کردی گئی

 Sep 26, 2025 10:08 AM |
سلمان خان کا انتہائی تکلیف دہ بیماری میں مبتلا رہنے کا انکشاف

سلمان خان کا انتہائی تکلیف دہ بیماری میں مبتلا رہنے کا انکشاف

 Sep 26, 2025 12:58 AM |

رائے

کراچی۔۔۔ ایک بدقسمت شہر

کراچی۔۔۔ ایک بدقسمت شہر

Sep 26, 2025 01:33 AM |
بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟

بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟

Sep 26, 2025 01:29 AM |
27ستمبر:پی ٹی آئی کا پھر حکومت مخالف جلسہ؟

27ستمبر:پی ٹی آئی کا پھر حکومت مخالف جلسہ؟

Sep 26, 2025 01:24 AM |

متعلقہ

Express News

چین کا تاریخی کارنامہ: دنیا کا سب سے بلند پل 28 ستمبر سے ٹریفک کےلیے کھل جائے گا

Express News

امریکا: 2358 افراد کا ایک ساتھ کیچ گیم کھیلنے کا ریکارڈ

Express News

انوکھی شادی: 63 سالہ دلہن اور 31 سالہ دلہا؛ دلہن عمر میں ساس سے بھی بڑی

Express News

78 سال بعد روشنی کا جشن: بھارت کے ایک گاؤں میں پہلی بار بجلی کی فراہمی

Express News

71 سالہ بھارتی خاتون کا کارنامہ؛ 13 ہزار فٹ کی بلندی سے اسکائے ڈائیونگ

Express News

امریکا: 40 ویں سالگرہ سے قبل کروڑوں کا انعام جیتنے والا خوش قسمت شہری

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو