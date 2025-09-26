راولپنڈی میں ڈینگی بےقابو ہوگیا

طبی ماہرین نے 15 نومبر تک ڈینگی پھیلاؤ عروج سیزن قرار دے دیا ہے

ویب ڈیسک September 26, 2025
ضلع راولپنڈی میں ڈینگی کے مجموعی مریض 570 ہوگئے ہیں۔ 

تفصیلات کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 25 مریض سرکاری 52 پرائیویٹ اسپتالوں میں آئے جبکہ پرائیویٹ اسپتالوں میں ڈینگی کے مجموعی مریض 550 تک پہنچ گئے ہیں۔

ضلع بھر میں ڈینگی کی کل 1499 ٹیمیں ورکنگ میں مصروف ہیں۔ ناقص رپورٹ ناقص چیکنگ غیر حاضری پر 132 ورکرز برطرف کئے گئے جبکہ کل 5220522 گھروں کی چیکنگ میں 149878 گھروں سے لاروا برآمد ہوا ہے۔

علاوہ ازیں کُل 1391696 ہاٹ سپاٹ چیکنگ میں19917 جگہ لاروا برآمد اور کل 4154 مقدمات درج 1759 پراپرٹی سیل کر دی گئیں ہیں۔ 

کُل 3374 پراپرٹیز مالکان کے چالان اور 1 کروڑ 35 لاکھ جرمانے بھی کیے گئے۔

طبی ماہرین نے 15 نومبر تک ڈینگی پھیلاؤ عروج سیزن قرار دے دیا ہے۔ ڈینگی کنٹرول کی تمام کوششیں کامیاب نہیں ہوسکیں ہیں اور اسپتالوں میں ڈینگی بیڈز بڑھا دئیے گئے ہیں۔
