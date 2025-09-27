گلوکار نجم شیراز کی والدہ انتقال کرگئیں

پاکستان کے معروف گلوکار نجم شیراز کی والدہ سلطان جہان بیگم طویل علالت کے بعد کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں انتقال کرگئی ہیں۔ نجم شیراز اپنی والدہ کی تیمارداری کے لیے پچھلے کچھ عرصے سے عارضی طور پر کینیڈا میں مقیم تھے۔
نجم شیراز نے اپنی والدہ کے انتقال پر سوشل میڈیا پر جذباتی پوسٹ شیئر کرتے ہوئے کہا کہ ’’شوبز کی دنیا سے دین کی طرف آنے میں میری والدہ کی تربیت کا بڑا حصہ ہے۔‘‘
گلوکار نے اپنے پیغام میں مزید کہا کہ ’’میری والدہ نے میری ہمیشہ حوصلہ افزائی کی اور ان کی محبت، ایمان اور قدر دانی ہمیشہ یاد رہے گی۔ وہ میری زندگی کے مشن میں سب سے بڑی مددگار ثابت ہوئیں۔‘‘
نجم شیراز کی والدہ کے انتقال کی خبر نے موسیقی کے حلقوں میں غم کی لہر دوڑا دی ہے۔ ان کے چاہنے والے اور ساتھی فنکاروں نے تعزیت کے پیغامات بھیجے ہیں۔ نجم شیراز نے اپنے کیریئر کے دوران کئی روحانی اور دینی نغمات پیش کیے ہیں، جن میں ان کی والدہ کی تربیت کے اثرات واضح نظر آتے ہیں۔
یہ مشکل وقت نجم شیراز اور ان کے خاندان کے لیے انتہائی کٹھن ہے، خاص طور پر اس لیے کہ وہ والدہ کی آخری رسومات بیرون ملک ادا کر رہے ہیں۔ فنکار کے چاہنے والوں نے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور سوگوار خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔