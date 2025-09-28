راولپنڈی ضلع میں خواتین کو سروائیکل کینسر ویکسینیشن مہم 77 فیصد مکمل

27 ستمبر کو مکمل ہونے والی مہم میں 88188 لڑکیوں کو ویکسینیشن نہ مل سکی

ویب ڈیسک September 28, 2025
facebook whatsup

راولپنڈی ضلع بھر میں خواتین کو سروائیکل کینسر سے بچاؤ کی ویکسینیشن مہم 77.71 فیصد مکمل کرلی گئی ہے۔

ضلعی محکمہ صحت کے مطابق ایچ پی وی ویکسینیشن 9  سے 14 سال عمر کی لڑکیوں کو دی گئی ۔ ون ٹائم ویکسینیشن سے خواتین کو جان لیوا سروائیکل کینسر سے بچایا جاسکتا ہے۔

ذرائع محکمہ صحت نے بتایا کہ 27 ستمبر کو مکمل ہونے والی مہم میں 88188 لڑکیوں کو ویکسینیشن نہ مل سکی ہے۔ ایچ پی ویکسینیشن کا مقرر ٹارگٹ 395609 تھا اور 307421 لڑکیوں کو ویکسینیشن دی جاسکی ہے۔

ویکسینیشن سے محرومی کی  وجہ والدین کے انکار، عدم دستیابی اور بیماری قرار دیا گیا ہے۔ ایچ پی وی ویکسینیشن مہم 27  ستمبر کو اختتام پذیر ہوگئی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اپنی بیوی کے ساتھ تصویر نہیں لگاؤں گا کیونکہ میرا مذہب اسکی اجازت نہیں دیتا، اذان سمیع

اپنی بیوی کے ساتھ تصویر نہیں لگاؤں گا کیونکہ میرا مذہب اسکی اجازت نہیں دیتا، اذان سمیع

 Sep 28, 2025 12:24 PM |
عائزہ خان پر انکے بھائی کی مبینہ سابقہ منگیتر کے سنگین الزامات

عائزہ خان پر انکے بھائی کی مبینہ سابقہ منگیتر کے سنگین الزامات

 Sep 28, 2025 11:14 AM |
سلمان خان کو اسکول سے کیوں نکالا گیا تھا؟ سپر اسٹار نے جذباتی کہانی بیان کردی

سلمان خان کو اسکول سے کیوں نکالا گیا تھا؟ سپر اسٹار نے جذباتی کہانی بیان کردی

 Sep 27, 2025 10:31 PM |

رائے

عالمی تنازعات پر پاکستان کا مؤقف

عالمی تنازعات پر پاکستان کا مؤقف

 Sep 28, 2025 02:27 AM |
مئی 2025

مئی 2025

 Sep 28, 2025 02:21 AM |
پاک سعودی دفاعی معاہدہ کو لاحق خطرات

پاک سعودی دفاعی معاہدہ کو لاحق خطرات

Sep 28, 2025 02:11 AM |

متعلقہ

Express News

راولپنڈی میں ڈینگی بےقابو ہوگیا

Express News

سندھ میں رواں سال کانگو وائرس سے پانچویں ہلاکت کی تصدیق

Express News

جسم آئرن کی مقدار اگر زیادہ ہوجائے تو کیا خطرہ لاحق ہوتا ہے؟

Express News

کینسر کے خطرے کے حوالے سے اہم کردار جینیات کا ہوتا ہے، ماہرین

Express News

چلی کے محققین نے دل کے برقی نظام کی نقل تیار کرلی

Express News

اقوام متحدہ، ذہنی صحت اور نان کمیونیکیبل بیماریوں کے خلاف جنگ جاری ہے، ڈی جی ہیلتھ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو