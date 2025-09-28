پاک بھارت فائنل؛ میچ جیتنے کے لیے سابق کپتان کے قومی ٹیم کو مفید مشورے

ایشیا کپ میں پاکستان اور بھارت کے فائنل سے قبل سابق کپتان انتخاب عالم نے قومی ٹیم کو میچ جیتنے سے متعلق مفید مشورے دیے ہیں۔
ایکسپریس نیوز سے خصوصی گفتگو میں سابق کپتان انتخاب عالم نے کہا کہ منصوبہ بندی کے ساتھ کھیلیں تو ٹیم میں جیتنے کی صلاحیت ہے اور خوشی ہوگی اگر ہم بھارت کے خلاف فائنل میچ جیت جائیں۔
انہوں نے ٹیم کو مشورہ دیے ہوئے کہا کہ پاور پلے میں وکٹ گرنے نہ دیں اور بولنگ سمجھ داری سے کریں تو کامیابی کے امکان بڑھ جائیں گے۔
انتخاب عالم کا کہنا تھا کہ چھوٹی چھوٹی پارٹنر شپ سے میچ میں پوزیشن مستحکم ہو سکتی ہے، کوچ کھلاڑیوں کو یقین دلائے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں۔
سابق کپتان کا کہنا تھا کہ پاکستان ٹیم کو اس سے اچھا موقع نہیں مل سکتا کہ وہ 24 کروڑ عوام کو جیت کا تحفہ دے۔
واضح رہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایشیا کپ کا فائنل آج شام ساڑھے 7 بجے دبئی میں کھیلا جائے گا۔ ایونٹ میں دونوں ٹیمیں دو مرتبہ ایک دوسرے کے مدمقابل آئیں جس میں قومی ٹیم کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔