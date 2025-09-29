کراچی، اورنگی ٹاؤن میں ڈکیتی مزاحمت پر اولاد کے سامنے باپ کا قتل

کراچی:
کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں ڈکیتی مزاحمت پر سفاک ملزمان نے معصوم بچوں کے سامنے ایک باپ کو بے دردی سے قتل کر دیا۔
واقعے کی خوفناک سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مقتول سجاد شوکت کو اس کے گھر کی دہلیز پر معصوم بچوں کے ہمراہ نشانہ بنایا گیا۔
واقعہ اورنگی ٹاؤن سیکٹر ساڑھے گیارہ، رحمت چوک کی ایم ایم کالونی میں پیش آیا، جہاں فیصل آباد سے آئے شہری سجاد شوکت اپنے بچوں کے ہمراہ گھر کے دروازے پر کھڑے تھے کہ موٹر سائیکل سوار دو ملزمان تیز رفتاری سے وہاں پہنچے۔
فوٹیج میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ سفید شلوار قمیض اور پی کیپ پہنے ایک مسلح ملزم چلتی موٹر سائیکل سے اتر کر سجاد کے قریب آتا ہے۔ سجاد نے خطرہ بھانپتے ہوئے معمولی مزاحمت کی، مگر ملزم نے انتہائی قریب سے گولی چلا دی۔
افسوسناک مناظر میں یہ بھی دیکھا گیا کہ فائرنگ کے وقت ایک معصوم بچہ سجاد کی گود میں موجود تھا۔ گولی لگتے ہی سجاد اپنے گھر کی دہلیز پر گر پڑا، جب کہ بچہ یہ منظر دیکھتے ہی خوفزدہ ہو کر گھر کے اندر بھاگ گیا۔
سی سی ٹی وی فوٹیج میں فائرنگ کرنے والے ڈاکو کا چہرہ واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے، تاہم موٹر سائیکل چلانے والے دوسرے ملزم کی شناخت میں پولیس کو مشکلات کا سامنا ہے۔
واقعے کے بعد ڈی آئی جی ویسٹ نے فوری ایکشن لیتے ہوئے ایس ایچ او اقبال مارکیٹ کو معطل کر کے عہدے میں تنزلی کر دی ہے۔
پولیس حکام کا کہنا ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے ملزمان کی شناخت اور گرفتاری کے لیے کارروائیاں جاری ہیں۔