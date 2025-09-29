عدنان سمیع کو بھارتی ہوٹل میں مشکل کا سامنا، سوشل میڈیا پر مذاق بن گیا

گلوکار عدنان سمیع نے بھارت کے حیدرآباد کے ایک پریمیئم ہوٹل میں بنیادی سہولیات نہ ملنے پر سخت ناراضی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے سماجی میڈیا پر ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ ہوٹل کے صدارتی سوئٹ کے باتھ روم میں پانی کی سہولت منقطع ہونے کی وجہ سے انہیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔
اپنے پیغام میں عدنان سمیع نے کہا کہ یہ ایک پریمیئم ہوٹل میں ناقابل معافی عمل ہے کہ مہمانوں کو پانی جیسی بنیادی سہولت بھی میسر نہ آئے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسی صورت حال میں نہ صرف مہمانوں کا اعتماد مجروح ہوتا ہے بلکہ ہوٹل کی ساکھ کو بھی شدید نقصان پہنچتا ہے۔
عدنان سمیع نے تاج کرشنا ہوٹل کی انتظامیہ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اس معاملے میں فوری حل اور شفافیت ناگزیر تھی، مگر انتظامیہ کی طرف سے صرف یہ کہا گیا کہ یہ مسئلہ مینٹینس کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، جبکہ یہ واضح نہیں کیا گیا کہ یہ سہولت کب تک بحال ہوگی۔
گلوکار کی اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد سوشل میڈیا صارفین نے ہوٹل انتظامیہ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ کچھ صارفین نے ہوٹل کے معیار پر سوال اٹھائے تو کچھ نے عدنان سمیع کو پانی کی بالٹی پہلے سے بھر کر رکھنے کا مشورہ بھی دیا۔