لاہور جنرل اسپتال میں مریضوں کے لواحقین سے وارداتوں میں ملوث گروہ گرفتار

لاہور کے جنرل اسپتال میں مریضوں کے لواحقین سے وارداتوں میں ملوث گروہ کو گرفتار کر لیا گیا۔
کوٹ لکھپت پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج سے ٹریس سے کرکے گروپ کو گرفتار کیا۔ ملزمان اسپتال میں مریضوں کے سوئے ہوئے لواحقین کے ساتھ وارداتیں کرتے تھے۔
ملزمان موقع پا کر موبائلز، نقدی اور موٹر سائیکلیں چورا کر فرار ہو جاتے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں ایک ملزم کو سوئے ہوئے شخص کا فون چورا کر فرار ہوتے دیکھا جا سکتا ہے۔
گرفتار ملزمان سے چوری شدہ 2 موبائلز، موٹر سائیکل، نقدی اور پستول برآمد کر لیے گئے۔ ملزمان چوری ڈکیتی سمیت دیگر مقدمات میں نصف سنچری کر چکے ہیں۔
ایس پی ماڈل ٹاؤن اخلاق اللہ تارڑ کا کہنا تھا کہ ملزمان یونس اور آصف کے خلاف مقدمہ درج تفتیش جاری، جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بلاامتیاز کارروائیاں جاری ہیں۔