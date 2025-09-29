جرمن خاتون گاڑی کی ڈگی میں گھوڑا لے جاتے ہوئے پکڑی گئیں

خاتون گھوڑے کو دوسرے شہر لے جانے کی کوشش کر رہی تھیں

ویب ڈیسک September 29, 2025
جرمنی میں ایک حیران کُن واقعہ سامنے آیا ہے جہاں پولیس نے ایک خاتون کو اس وقت روک لیا جب وہ اپنی کار کی ڈگی میں زندہ گھوڑا لے جا رہی تھیں۔

پولیس کے مطابق خاتون نے گھوڑے کو کار کی پچھلی سیٹ اور ڈگی کے درمیان پھنسایا ہوا تھا۔

دلچسپ بات یہ کہ گاڑی کی ڈگی کا دروازہ بھی پوری طرح بند نہیں ہو پا رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر دوسرے ڈرائیوروں نے فوراً حکام کو اطلاع دی۔

ابتدائی تفتیش میں پتا چلا کہ خاتون گھوڑے کو دوسرے شہر لے جانے کی کوشش کر رہی تھیں مگر ان کے پاس نہ تو مناسب ٹریلر تھا اور نہ ہی جانور کو لے جانے کا اجازت نامہ۔

پولیس نے خاتون کے خلاف جانوروں کے ساتھ غیر انسانی سلوک اور ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کے تحت کارروائی شروع کر دی ہے۔
