دنیا نے دیکھ لیا جنگ میں اسکور بورڈ 0-7 ہوتا ہے، شاہد آفریدی کا مودی کو جواب

پاکستان نے ہمیشہ جنگ کو کھیل سے دور رکھا اور اسپورٹس مین شپ کا مظاہرہ کیا، یہی فرق واضح ہے، سابق کپتان

September 29, 2025
قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد خان آفریدی نے ایشیا کپ میں بھارتی ٹیم کی فتح پر مودی کے بیان پر کرارا جواب دیا ہے۔

سماجی رابطے کی سائٹ پر مودی نے ایشیا کپ کی جیت کو آپریشن سندور سے جوڑتے ہوئے دعویٰ کیا کہ بھارت کی فتوحات کا سلسلہ جاری ہے۔

شاہد آفریدی نے مودی کو کرارا جواب دیتے ہوئے لکھا کہ ’یہاں حقیقت اور فرق بہت واضح ہے، ہم (پاکستان) نے ہمیشہ اسپورٹس مین شپ کے ساتھ مقابلہ کیا اور کھیل سے جنگ کو ہمیشہ دور رکھا۔

Here’s the real difference . We have always played with pure sportsmanship, keeping war out of the game. But the world saw it when war hit the scoreboard read 7-0 . #Big_office_small_man https://t.co/LGxCf8Tz8R

— Shahid Afridi (@SAfridiOfficial) September 29, 2025

انہوں نے لکھا کہ مگر اب دنیا نے دیکھا لیا کہ جب جنگ ہوتی ہے تو اسکور بورڈ 0-7 ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ آفریدی نے مودی کیلیے ہیش ٹیگ استعمال کیا جس کا مطلب بڑے آفس میں چھوٹا آدمی ہے۔

یہاں آفریدی نے مودی کی دقیانوسی اور انتہا پسند سوچ کو بنیاد بناکر اُن کے بطور وزیراعظم عہدے کی طرف اشارہ کیا ہے۔
