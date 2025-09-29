دنیا نے دیکھ لیا جنگ میں اسکور بورڈ 0-7 ہوتا ہے، شاہد آفریدی کا مودی کو جواب

قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد خان آفریدی نے ایشیا کپ میں بھارتی ٹیم کی فتح پر مودی کے بیان پر کرارا جواب دیا ہے۔
سماجی رابطے کی سائٹ پر مودی نے ایشیا کپ کی جیت کو آپریشن سندور سے جوڑتے ہوئے دعویٰ کیا کہ بھارت کی فتوحات کا سلسلہ جاری ہے۔
شاہد آفریدی نے مودی کو کرارا جواب دیتے ہوئے لکھا کہ ’یہاں حقیقت اور فرق بہت واضح ہے، ہم (پاکستان) نے ہمیشہ اسپورٹس مین شپ کے ساتھ مقابلہ کیا اور کھیل سے جنگ کو ہمیشہ دور رکھا۔
Here’s the real difference . We have always played with pure sportsmanship, keeping war out of the game. But the world saw it when war hit the scoreboard read 7-0 . #Big_office_small_man https://t.co/LGxCf8Tz8R
انہوں نے لکھا کہ مگر اب دنیا نے دیکھا لیا کہ جب جنگ ہوتی ہے تو اسکور بورڈ 0-7 ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ آفریدی نے مودی کیلیے ہیش ٹیگ استعمال کیا جس کا مطلب بڑے آفس میں چھوٹا آدمی ہے۔
یہاں آفریدی نے مودی کی دقیانوسی اور انتہا پسند سوچ کو بنیاد بناکر اُن کے بطور وزیراعظم عہدے کی طرف اشارہ کیا ہے۔