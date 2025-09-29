اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت کے دوران بجلی چلی گئی

اڈیالہ جیل میں خصوصی جج شاہ رخ ارجمند نے 7 گھنٹے طویل سماعت کی، بانی کے وکیل کی نیب افسر سے جرح کے دوران بجلی گئی

عمران اصغر September 29, 2025
فوٹو فائل

اڈیالہ جیل میں قائم خصوصی احتساب عدالت نے بانی پی ٹی ائی،بشری بی بی کے خلاف توشہ خانہ ٹو کیس کا اڈیالہ میں ساڑھے 7گھنٹے طویل سماعت کی اور اس دوران بجلی چلی گئی۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق توشہ خانہ 2 کیس کی 7 گھنٹے طویل سماعت اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمند نے اڈیالہ جیل میں کی۔

سماعت کے دوران بانی کے وکیل کے وکیل کی نیب افسر محسن ہارون پر جرح جاری تھی کہ بجلی چلی گئی جس پر جج نے سماعت کو یکم اکتوبر تک ملتوی کردیا۔

یکم اکتوبر کو وکیل صفائی قوسین فیصل مفتی استغاثہ کے آخری دونوں گواہان پر جرح کریں گے۔

سماعت کے دوران بانی پی ٹی ائی اور ان کی اہلیہ کو جیل سے خصوصی عدالت پیش کیا گیا جبکہ دوران سماعت عمران خان کی تینوں بہنیں، کزن قاسم زمان، بشری بی بی کی بھابھی عدالت میں موجود تھیں۔

ملزمان کی جانب سے قوسین فیصل اور سلمان صفدر ایڈووکیٹ عدالت پیش ہوئے  جبکہ ایف ائی اے کی کی جانب سے مقدمے کی پیروی اسپیشل پبلک پراسیکیوٹر عمیر مجید ملک نے کی۔

 
