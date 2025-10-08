سرکاری یونیورسٹیوں سے طلبہ تنظیمیں ختم کرنے کا فیصلہ

لاہور:
حکومت کی ہدایت پرپنجاب بھر کی سرکاری جامعات سے طلبہ تنظیم کا خاتمہ کرنے کااصولی فیصلہ کرلیا گیا۔وائس چانسلرز صاحبان کو نیا ٹاسک ملنے کے ساتھ ساتھ فری ہینڈ بھی دے دیا گیا۔
یونیورسٹیز زرائع نے انکشاف کیا ہے کہ حکومت کی ہدایت پر جامعات کو علم و تحقیق کا حقیقی گہوارہ بنانا ہے جس کے لیے ہر نوعیت کی طلبہ تنظیم کا خاتمہ وقت کی ضرورت بن چکا ہے۔
اس عمل میں وائس چانسلرز صاحبان کو شر پسند عناصر اور علمی وتحقیقی ماحول کو خراب کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کے بھی مکمل اختیارات دے دیئے گئے ہیں۔
اس تناظر میں متعلقہ ڈیپارٹمنٹ کو خصوصی ہدایات بھی جاری کردی گئی ہیں۔ یونیورسٹیز انتظامیہ کسی ایک خاص طلبہ تنظیم کو نہیں بلکہ بلا امتیاز تمام طلبہ تنظیم کے خلاف کریک ڈائون کریں گی۔
ہر طالبعلم جو اپنی حدود سے انفرادی یا گروہ کی صورت میں تعلیمی ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔