ٹرمپ اقدامات، بھارتی طلبہ کی امریکا آمد میں ڈرامائی کمی

بھارتی طلبہ نے گزشتہ برس 8 ارب ڈالر فیس کی صورت امریکی یونیورسٹیوں کو دیے تھے

سید عاصم محمود October 08, 2025
لاہور:

کئی عشروں سے ہر سال لاکھوں بھارتی طلبہ وطالبات اعلی تعلیم حاصل کرنے امریکا آ رہے تھے۔ گزشتہ برس انھوں نے 8 ارب ڈالر (22 کھرب 48 ارب پاکستانی روپے)ک ی خطیر رقم بصورت فیس امریکی یونیورسٹیوں کو دی تھی مگر یہ ہنی مون صدر ٹرمپ نے مختلف اقدام کر کے ختم کر دیا کہ وہ بھارتی وزیراعظم مودی کی عیّاری وغروربخوبی جان چکے۔

یوں مودی کی چال بازیوں نے لاکھوں بھارتی طلبہ سے بہترین تعلیم دیتی امریکی یونیورسٹیاں چھین کر ان کا مستقبل ڈانواں ڈول کر دیا۔

صدر ٹرمپ نے پہلے اعلان کیا کہ بھارتی گریجوٹس بعد از تعلیم امریکی کمپنیوں میں بہ آسانی ملازمت نہیں کر سکتے۔

پھر بھارتیوں کے محبوب ٹیک ویزے کی فیس 1 لاکھ ڈالر کر دی۔اب ٹرمپ چاہتے ہیں امریکی یونیورسٹیاں صرف 15 فیصد غیرملی طالبان کو داخلہ دیں اور ہر ملک سے محض 5 فیصد طلبہ لیے جائیں۔

ان اقدامات سے بھارتی طالب علم امریکہ چھوڑ کر دیگر ممالک کا رخ کر رہے۔ اگست 24 میں ’’71 ہزار‘‘بھارتی طلبہ امریکہ آئے تھے، اگست 25  میں ان کی تعداد صرف ’’41 ہزار‘‘رہ گئی۔ یوں 44 فیصد کمی آئی۔
