اوٹاوا، ہائی کمشنر محمد سلیم کی کینیڈین وزیرِ امیگریشن لینا ڈیاب سے ملاقات

OTTAWA:
کینیڈا میں پاکستان کے ہائی کمشنر محمد سلیم نے آج اوٹاوا میں کینیڈین رکن پارلیمنٹ اور وزیر برائے امیگریشن، پناہ گزین اور شہریت (IRCC) محترمہ لینا میٹلیج ڈیاب سے ملاقات کی۔
ملاقات کے دوران ہائی کمشنر محمد سلیم نے کینیڈا میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کے سماجی و اقتصادی کردار کو سراہتے ہوئے اسے دونوں ممالک کے درمیان ایک مضبوط پل قرار دیا۔
انہوں نے عوامی سطح پر روابط کو مزید مستحکم بنانے کے لیے مختلف تجاویز بھی پیش کیں۔
ملاقات خوشگوار ماحول میں ہوئی اور دونوں فریقین نے باہمی تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا۔