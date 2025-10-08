جرمنی میں نو منتخب میئر چاقو حملے میں شدید زخمی، تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل

برلن: جرمنی کے شہر ہیردکے کی نو منتخب میئر آئرس اشٹالزر چاقو حملے میں شدید زخمی ہوگئیں اور انہیں تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔
جرمن میڈیا کے مطابق 57 سالہ آئرس اشٹالزر پر منگل کے روز ان کے گھر کے باہر چاقو سے متعدد وار کیے گئے۔ رپورٹس کے مطابق وہ زخمی حالت میں خود کو گھسیٹتے ہوئے گھر کے اندر لائیں جہاں سے انہیں فوری طور پر طبی امداد کے لیے منتقل کیا گیا۔
پولیس اور پراسیکیوٹرز نے مشترکہ بیان میں کہا کہ حملے کی تفتیش تمام پہلوؤں سے جاری ہے، اور کسی قریبی شخص کے ملوث ہونے کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا۔
جرمن خبر رساں ایجنسی ڈی پی اے کے مطابق آئرس اشٹالزر کے 15 اور 17 سالہ بیٹے اور بیٹی کو پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق میئر کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں وہ تاحال آئی سی یو میں زیرِ علاج ہیں۔
بلڈ اخبار نے تفتیشی ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ میئر کے بیٹے نے پولیس کو بتایا کہ اس کی والدہ پر متعدد افراد نے حملہ کیا۔
یہ واقعہ نارتھ رائن ویسٹ فیلیا کے حالیہ بلدیاتی انتخابات کے فوراً بعد پیش آیا، جس کے بارے میں سیاست دانوں کا کہنا ہے کہ انتخابی مہم کے دوران غیر معمولی تلخی اور شدت دیکھنے میں آئی تھی۔
آئرس اشٹالزر، جو سوشل ڈیموکریٹک پارٹی (SPD) کی رکن ہیں، نومبر میں میئر کا عہدہ سنبھالنے والی تھیں۔