کراچی؛ خالی پلاٹ پر کچرا کنڈی سے کٹا ہوا انسانی ہاتھ برآمد

کٹا ہوا ہاتھ بظاہر کسی لڑکی یا بچی کا معلوم ہوتا ہے، ایس ایس پی کیماڑی

اسٹاف رپورٹر October 08, 2025
کراچی:

بلدیہ اتحاد ٹاؤن میں خالی پلاٹ پر کچرا کنڈی سے کٹا ہوا انسانی ہاتھ برآمد ہوا ہے۔

تفصیلات کے مطابق اتحاد ٹاؤن تھانے کے علاقے بلدیہ ٹاؤن ابوہریرہ مدرسہ روڈ پر واقع خالی پلاٹ پر کچرا کنڈی سے کٹا ہوا انسانی ہاتھ ملا ہے جسے قانونی کارروائی کے لیے پہلے متعلقہ تھانے اور بعدازاں سہراب گوٹھ سرد خانے منتقل کر دیا گیا۔

ایس ایس پی کیماڑی فیضان علی نے بتایا کہ برآمد شدہ انسانی ہاتھ بظاہر کسی لڑکی یا بچی اور 3 سے 4 روز پرانا معلوم ہوتا ہے۔

انہوں نے بتایا کہ ہاتھ کے ساتھ پٹیاں بھی بندھی ہوئی تھیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہاتھ طبعی طور پر کاٹا گیا ہو۔

ایس ایس پی کا کہنا تھا امکان ہے کہ کسی مرض میں مبتلا ہوکر ہاتھ کاٹا گیا ہو اور ہاتھ کو دفنانے کے لیے کچرا کنڈی میں پھینک دیا گیا ہو، اس طرح کا کوئی واقعہ بھی اب تک پولیس کو رپورٹ نہیں ہوا ہے۔

پولیس واقعے کے حوالے سے مختلف پہلوؤں پر تفتیش کر رہی ہے۔
