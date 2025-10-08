پشاور:
تحریک انصاف کے ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ وزیراعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کو عہدے سے ہٹا کر صوبائی وزیر کے پی سہیل آفریدی کو نیا وزیراعلیٰ بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق خبریں سامنے آنے کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر اور کے پی حکومت کے وزیر تعلیم سہیل آفریدی نے ان خبروں کی تردید کردی۔
چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ علی امین گنڈاپور کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا، یہ تمام افواہیں پارٹی کو تقسیم کرنے کی سازش ہیں۔
اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ جھوٹی اور من گھڑت خبریں پھیلا کر پارٹی کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہم اس کی سختی سے مخالفت کرتے ہیں۔
بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا کہ ایسی سازشوں کا مقصد داخلی انتشار پیدا کرنا ہے، ہم ہر قسم کے حالات میں متحد رہیں گے، علی امین گنڈاپور ہی ہمارے وزیراعلیٰ ہیں، ان کے خلاف پھیلائی جانے والی افواہیں قطعی طور پر بے بنیاد ہیں۔
بیرسٹر گوہر نے کہا کہ پارٹی کو تقسیم کرنے والی ہر کوشش کا ڈٹ کر اور موثر جواب دیا جائے گا، ہم ان سازشوں کو ناکام بنائیں گے، سچائی اور تنظیمی یکجہتی کے دفاع کے لیے ہم ہر فورم پر اپنا موقف واضح کریں گے، انتشار پھیلانے والوں کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔
بعدازاں انہوں نے ایکسپریس نیوز سے گفتگو کی اور کہا کہ علی امین گنڈاپور کو ہٹانے سے متعلق میڈیا کو کوئی بیان نہیں دیا، وزیراعلیٰ کی تبدیلی سے متعلق خبر سے میرا کوئی تعلق نہیں، کسی میڈیا ادارے سے اس نوعیت کی گفتگو نہیں کی، یہ خبر جھوٹی ہے اور سازش ہے یہ بیان میرا نہیں جب کہ نجی چینل نے خود اس خبر کی وضاحت کردی ہے، خان صاحب جو بھی فیصلہ کریں گے اس پر عمل ہوگا۔
اسی ضمن میں وزیر تعلیم کے پی سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو ہٹانے اور ان کی جگہ مجھے نیا وزیراعلیٰ نامزد کرنے کی خبریں مکمل طور پر جھوٹی اور من گھڑت ہیں، مجھ سے منسوب تمام خبریں حقائق کے منافی ہیں۔
سہیل آفریدی نے کہا کہ صوبائی حکومت کی سطح پر وزیراعلیٰ کی تبدیلی کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، ہم علی امین گنڈاپور اور عمران خان کے اعتماد یافتہ اور وفادار ساتھی ہیں اور رہیں گے۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق اڈیالہ جیل میں آج مقدمات کی سماعت ہوئی وہاں عمران خان سے وکلا کی ملاقات ہوئی جس کے بعد باہر آئے وکلا نے بتایا کہ عمران خان نے وزیراعلیٰ علی امین گنڈاپور کو ہٹانے اور اعلیٰ تعلیم یافتہ سہیل آفریدی کو ہٹانے کی ہدایت کی ہے۔
تاہم اس کے بعد بیرسٹر گوہر اور سہیل آفریدی نے اس بات کی تردید کی ہے، کچھ دیر قبل علی امین گنڈاپور کا بھی بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں ںے کہا ہے کہ انہیں اس حوالے سے کچھ معلومات نہیں، پارٹی کہیں گی تو مستعفی ہوجاؤں گا تاہم ابھی تک ایسی کوئی ہدایت نہیں ہے۔