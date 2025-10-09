ویمنز ورلڈ کپ: آسٹریلیا نے پاکستان کو 107 رنز سے شکست دے دی

222 رنز کے تعاقب میں پاکستان کی ٹیم 114 رنز بنا کر آؤٹ ہوگئی

ویب ڈیسک October 09, 2025
آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ کے نویں میچ میں آسٹریلیا نے پاکستان کو 107 رنز سے شکست دے دی۔

کولمبو میں کھیلے گئے میچ میں پاکستان کی ٹیم 36.3 اوورز میں 114 رنز بنا کر آؤٹ ہوگئی۔

پاکستان کی جانب سے سدرہ امین 35 رنز بنا کر نمایاں رہیں۔ رامین شمیم 15، کپتان فاطمہ ثناء 11، ناشرا سندھو 11، ڈیانا بیگ 7، سدرہ نواز 5، صدف شمس 5، منیبہ علی 3، نطالیہ پرویز 1 اور ایمن فاطمہ 0 کے انفرادی اسکور پر آؤٹ ہوئیں۔

سعدیہ اقبال 2 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ پویلین لوٹیں۔

آسٹریلیا کی جانب سے کِم گارتھ نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ اینابیل سندرلینڈ اور میگن شوٹ نے 2، 2 جبکہ ایشلی گارڈنر، الانا کنگ اور جورجیا ویرہم نے 1،1 وکٹ حاصل کی۔

اس سے قبل آسٹریلیا نے پاکستان کی دعوت پر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 221 رنز اسکور کیے۔

آسٹریلیا کی جانب سے بیتھ مونے شاندار 109 رنز بنا کر نمایاں رہیں۔ الانا کنگ 51 رنز ناٹ آؤٹ بنا کر پویلین لوٹیں۔

دیگر بیٹرز میں کتپان ایلیسا ہیلی 20، کم گارتھ 11، فیبی لِچ فیلڈ 10، ایلیس پیری 5، ٹاہلیا مک گرا 5، اینابیل سندرلینڈ 1، ایشلی گارڈنر 1 اور جورجیا ویرہم 0 کے انفرادی اسکور پر آؤٹ ہوئیں۔

پاکستان کی جانب سے ناشرا سندھو نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ رامین شمیم اور فاطمہ ثنا نے 2، 2 جبکہ سعدیہ اقبال اور ڈیانا بیگ نے 1، 1 وکٹ حاصل کی۔
