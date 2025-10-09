پی ٹی آئی کی داخلی کشمکش

پی ٹی آئی کی قیادت موجود مسائل سے نمٹنے میں ناکام نظر آتی ہے

سلمان عابد October 09, 2025
facebook whatsup
salmanabidpk gmail com
[email protected]

پی ٹی آئی اپنے بانی کے جیل میں ہونے کی وجہ سے داخلی انتشار اور کشمکش کا شکار ہے ۔ پی ٹی آئی کی قیادت موجود مسائل سے نمٹنے میں ناکام نظر آتی ہے۔اول یا تو اس موجودہ قیادت کے پاس یہ صلاحیت اور قابلیت ہی نہیں ہے کہ وہ پارٹی اور بانی کو موجودہ مشکلات سے نکال سکیں ۔دوئم ،کیونکہ پارٹی پر کنٹرول بانی کا ہے اور وہی فیصلے کرکے موجودہ قیادت کے لیے مسائل پیدا کررہے ہیں ۔

سوئم، پارٹی کی موجودہ لیڈر شپ کیونکہ سیاسی طور پر تقسیم ہے اور ایک دوسرے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تو یہ ٹکراؤ مسائل پیدا کرنے کا سبب بن رہا ہے۔چہارم، بانی پی ٹی آئی اور ان کا حامی دھڑا اسٹیبلیشمنٹ مخالف بیانیے پر کھڑا ہے جب کہ پارٹی میں ایک بڑا دھڑا اسٹیبلیشمنٹ کی حمایت کے ساتھ کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر مفاہمت چاہتا ہے ۔

یہ ہی وجہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے اس وقت اپنی بہن علیمہ خان کو ہی اپنی سیاست کا ترجمان بنایا ہوا ہے اور وہی ان کا سیاسی موقف میڈیا کے سامنے پیش کررہی ہیں۔علیمہ خان باہر بیٹھی سیاسی قیادت کے مقابلے میں زیادہ سرگرم اور فعال نظر آتی ہیں اور پارٹی کی سطح پر ان کی پذیرائی بھی شامل ہے۔

حالیہ دنوں میں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور اور علیمہ خان کے درمیان اختلافات کھل کر سامنے آئے ہیں۔ علی امین گنڈا پور نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرکے پارٹی کے داخلی بحران کی ساری ذمے داری علیمہ خان پر ڈالی ہے ۔ انھوں نے کہا ہے کہ وہ اسٹیبلیشمنٹ کے ساتھ ہیں اور پارٹی کی قیادت پر قبضہ کرنا چاہتی ہیں جو نئے مسائل پیدا کرنے کا سبب بن رہا ہے۔

جب کہ یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے پارٹی لیڈرزکو اسٹیبلیشمنٹ سے رابطے ختم کرنے کا پیغام دیا ہے۔ان کے بقول اگر کوئی ان سے رابطہ کرے تو ان کا موقف یہ ہونا چاہیے کہ بات چیت براہ راست بانی پی ٹی آئی سے کی جائے۔ بانی پی ٹی آئی کو اس بات کا گلہ ہے کہ اب تک جن بھی لوگوں نے اسٹیبلیشمنٹ سے رابطے کیے ہیں ان سے انھیں کوئی ریلیف نہیں مل سکا اور نہ ہی پی ٹی آئی کو سیاسی راستہ دیا جارہا ہے تو ایسے میں پس پردہ رابطوں کا کوئی فائدہ نہیں ۔

پی ٹی آئی کی موجودہ سیاسی قیادت کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو چھوڑیں، وہ جیلوں میں قید رہنماؤں میں سے کسی کو بھی قانونی ریلیف نہیں دلوا سکے۔ پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت لاہور کی جیل میں قید اہم راہنماؤں سے ملاقات کرنا بھی گوارا نہیں کرتی اور دیگر جیلوں میں بند اسیران سے بھی کوئی ملنے کے لیے تیار نہیں ۔ موجودہ قیادت نہ تو پارٹی کو منظم کرسکی ،نہ کوئی بڑی عوامی تحریک چلاسکی اور نہ ہی پارٹی کے لیے کوئی سیاسی راستہ نکال سکی ۔ بلکہ سب ہی ایک دوسرے کے خلاف لنگوٹ کس کر میدان میں موجود ہیں ۔پشاور کے حالیہ جلسہ میں علی امین گنڈا پور کے خلاف جو کچھ ہوا، وہ بھی سب کے سامنے ہے ۔ بیرسٹر گوہر نے علیمہ خان پر علی امین گنڈا پور کے تمام الزامات کی تردید کی ہے ۔

پی ٹی آئی کی موجودہ پارلیمانی اور باہر بیٹھی قیادت کے بقول بانی پی ٹی آئی کے سخت بیانات اور ان پر الزامات کی سیاست کی وجہ سے مفاہمت کے دروازے بند ہوگئے ہیں ۔ اس طبقہ کے بقول اگر بانی پی ٹی آئی کوئی متبادل بیانیہ بنائیں اور تنقید کو حکومت تک محدود رکھیں تو ہمیں کسی نہ کسی سطح پر ریلیف مل سکتا ہے۔

ایک گروپ حکومت سے مذاکرات کا حامی ہے۔ سوال یہ ہے کہ حکومت پی ٹی آئی کے ساتھ کن ایشوز پر معاملات طے کر سکتی ہے۔ مقدمات کے حوالے سے حکومت کوئی ریلیف نہیں دے سکتی ہے ۔ ایسے میں بانی اور اسیر لیڈروں کو کیا فائدہ ۔ پی ٹی آئی کے پارلیمانی گروپ کی مزاحمتی سیاست میں ناکامی اور کسی بڑی احتجاجی تحریک کو پیدا نہ کرنا ، پارٹی کے لیے اور زیادہ مشکلات پیدا کر رہے ہیں ۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

شگفتہ اعجاز کی بیٹی اپنی ایک ویڈیو میں کس نامناسب حرکت پر تنقید کی زد میں ہیں؟

شگفتہ اعجاز کی بیٹی اپنی ایک ویڈیو میں کس نامناسب حرکت پر تنقید کی زد میں ہیں؟

Oct 11, 2025 12:33 AM |
چارمنگ گرل ’ریکھا‘ 71 سال کی ہوگئیں؛ مبارکبادوں کا تانتا بندھ گیا

چارمنگ گرل ’ریکھا‘ 71 سال کی ہوگئیں؛ مبارکبادوں کا تانتا بندھ گیا

Oct 10, 2025 11:56 PM |

"کانتارا: چیپٹر 1" نے ایک ہفتے میں کتنی کمائی کی، جان کر آپ کے ہوش اُڑ جائیں گے

Oct 10, 2025 11:32 PM |

رائے

افغانستان کے عوام پر احسان

افغانستان کے عوام پر احسان

Oct 11, 2025 01:54 AM |
بغیر نگرانی انٹرا پارٹی انتخابات

بغیر نگرانی انٹرا پارٹی انتخابات

Oct 11, 2025 01:52 AM |
براستہ قبرص ترکی کا اسرائیلی گھیراؤ

براستہ قبرص ترکی کا اسرائیلی گھیراؤ

Oct 11, 2025 01:44 AM |

متعلقہ

Express News

دیار غیر کے ’’رشتے‘‘

Express News

بھارت کی اشتعال انگیزی!

Express News

استعفیٰ ، شہادتیں اورافغان وزیر خارجہ کا دَورئہ بھارت

Express News

بھیک لیا کرو بھیک دیا کرو

Express News

ادب- مابعدالجدیدیتPost modernism

Express News

احتجاج کی سیاست،مزاحمت اور حکومت کا طرز عمل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو